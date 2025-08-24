Indisk/bengalisk specialkok

Döneristan AB / Kockjobb / Haparanda
2025-08-24


Vi söker dig som vill vara med och bidra till en gott indisk matupplevelse genom att erbjuda bästa maträtter för våra gäster. En engagerad kock med erfarenhet inom asian matlagning, särskilt indisk mat är viktigaste för oss. Eftersom du kommer att vara en nyckelperson i att upprätthålla och förbättra kvaliteten på våra rätter.

Publiceringsdatum
2025-08-24

Kvalifikationer
Har erfarenhet som kock och gärna har arbetat på restaurang tidigare.
Är kreativ och brinner för att laga mat med kvalitet.
Förmåga att hantera ett kök med högt tempo.
Meriterande om du har erfarenhet på indisk / bengaliska köket

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
E-post: Milanohaparanda@mail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Döneristan AB (org.nr 559329-6287)
Kraftvägen 3 (visa karta)
953 36  HAPARANDA

Arbetsplats
Restaurang milano Haparanda

Jobbnummer
9472710

