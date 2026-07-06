Indian tandoori /cook
Matkoncept By Harminder AB / Kockjobb / Solna Visa alla kockjobb i Solna
2026-07-06
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Job title:
tandoor Cook– specializing in Indian tandoor cooking
Duties:
Prepare and develop traditional and modern Indian dishes, including vegetarian and non-vegetarian options.
Prepare raw materials, original spice blends, marinades, and sauces according to authentic Indian tandoor recipes.
Plan menus and contribute to new dishes in collaboration with the restaurant management.
Responsible for ensuring that cooking takes place with high quality, taste and presentation.
Follow routines for hygiene and food safety according to Swedish regulations.
Participate in the ordering of raw materials and warehousing.
collaborate with other kitchen staff for efficient workflow.
Qualifications:
At least 2-3 years of documented experience as a chef in Indian cooking.
In-depth knowledge of Indian spices, techniques, and cooking methods.
Ability to work at a high pace and under time pressure.
Experience as a cook from hotels in Indian cuisine .
Working language is English , merit if can converse in hindi and Punjabi.
Type of employment:
Full-time permanent employment, 40 hours per week. Scheduled work, including evenings and weekends.
Workplace location:
Mat concept by harminder AB, solnavägen 104 A , SOLNA
Salary & benefits:
Monthly salary: According to collective agreement/industry practice.
Holiday pay according to law and collective agreements.
Insurances: Health, life, occupational injury and occupational pension (compulsory insurances taken out).
ACCES / JOINING DATE : as soon as possible or by agreement
Working hours:
Full-time, 40 hours per week. Working hours according to schedule (day/evening/weekend).
Other:
The employment is subject to union review. The union opinion is obtained from the Hotel and Restaurant Union (HRF).
Yrkestitel:
Kock – specialiserad på indisk matlagningPubliceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
• Tillaga och utveckla traditionella och moderna indiska rätter, inklusive vegetariska och icke-vegetariska alternativ.
• Tillaga råvaror, originella kryddblandningar, marinader och såser enligt autentiska indiska recept.
• Planera menyer och bidra till nya rätter i samarbete med restaurangledningen.
• Ansvara för att matlagningen sker med hög kvalitet, smak och presentation.
• Följa rutiner för hygien och livsmedelssäkerhet enligt svenska föreskrifter.
• Delta i beställning av råvaror och lagerhållning.
• Samarbeta med övrig kökspersonal för ett effektivt arbetsflöde.Kvalifikationer
• Minst 2-3 års dokumenterad erfarenhet som kock inom indisk matlagning.
• Djupgående kunskap om indiska kryddor, tekniker och tillagningsmetoder.
• Förmåga att arbeta i högt tempo och under tidspress.
• Erfarenhet som kock från hotell inom indisk matlagning.
• Arbetsspråk är engelska, meriterande om man kan tala hindi och punjabi.
Anställningsform:
Heltid, tillsvidareanställning, 40 timmar per vecka. Schemalagt arbete, inklusive kvällar och helger.
Arbetsplats:
Mat concept by harminder AB, solnavägen 104 A, SOLNA
Lön och förmåner:
• Månadslön: Enligt kollektivavtal/branschpraxis.
• Semesterlön enligt lag och kollektivavtal.
• Försäkringar: Sjuk-, liv-, arbetsskade- och tjänstepension (obligatoriska försäkringar tecknas).
TILLTRÄDE : snarast eller enligt överenskommelse
Arbetstid:
Heltid, 40 timmar per vecka. Arbetstid enligt schema (dag/kväll/helg).Övrig information
Anställningen är föremål för facklig prövning. Fackligt yttrande inhämtas från Hotell- och restaurangfacket (HRF). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05
e -post
E-post: sodhi.harminder@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "special indian cook". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Matkoncept By Harminder AB
(org.nr 559445-7839) Kontakt
HARMINDER SODHI sodhi.harminder@gmail.com 0762292775 Jobbnummer
9994664