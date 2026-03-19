Incident Manager
Eccera Professionals AB / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-03-19
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eccera Professionals AB i Linköping
, Finspång
, Norrköping
, Nyköping
, Örebro
eller i hela Sverige
Vi söker nu en strukturerad och driven Incident Manager till vår kund inom försvarssektorn i Linköping. Du blir en del av ett team inom Operational Service Management och får en central roll i att säkerställa en effektiv incidenthantering samt vidareutveckla tillhörande processer. Det här är en roll för dig som trivs i en koordinerande position där du får kombinera operativt ansvar med ett kontinuerligt förbättringsarbete.
Som Incident Manager ansvarar du för att leda och koordinera incidenthantering inom organisationen. Du säkerställer att processer är tydligt definierade, dokumenterade och efterlevs, samtidigt som du driver förbättringsinitiativ kopplat till IT Service Management. Du arbetar nära både tekniska team och verksamheten, där du fungerar som en nyckelperson i att skapa struktur, tydlighet och effektivitet i incidentflöden.
Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.
Leda och koordinera incidenthantering, inklusive Major Incident Management
Driva och utveckla incidentprocesser samt säkerställa efterlevnad
Hantera eskaleringar och agera samordnande vid kritiska incidenter
Analysera incidenter och identifiera trender samt förbättringsområden
Skapa rapporter och dashboards kopplat till incidenthantering
Följa upp leveranser och säkerställa kvalitet i processutförande
Ta fram utbildningsmaterial och utbilda organisationen
Delta i revisioner och riskanalyser
Dokumentera processer och arbetssätt
Moderera möten och driva forum Profil
Erfarenhet av IT Service Management (Incident, Change, Problem m.fl.)
Erfarenhet av att arbeta med eller leda incidenthantering
Förmåga att koordinera, prioritera och fatta beslut i ett högt tempo
Stark kommunikativ och samarbetsförmåga
Ett strukturerat arbetssätt och driv att förbättra processer
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av ServiceNow
Kunskap inom JIRA och Confluence
Tidigare roll som Incident Manager / Major Incident Manager
Erfarenhet av agila arbetssätt
Bakgrund inom Servicedesk (minst 2 år)
Erfarenhet av projektledning
ITIL Foundation (v3 eller v4)
Övrigt:
Distansarbete: ca 1-2 dagar/vecka
Resor: cirka 1 gång/månad
Start: enligt överenskommelse (april 2026 eller tidigare)
Uppdragslängd: till årsskiftet med möjlighet till förlängning
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eccera Professionals AB
(org.nr 556718-3693) Kontakt
Christian Gidlöv christian.gidlov@eccera.com Jobbnummer
9808395