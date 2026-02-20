ILS-ingenjör
Unik Resurs I Sverige AB / Logistikjobb / Lund Visa alla logistikjobb i Lund
2026-02-20
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Unik Resurs I Sverige AB i Lund
, Burlöv
, Kävlinge
, Malmö
, Eslöv
eller i hela Sverige
Företagspresentation Vill du arbeta med integrerat logistikstöd i tekniskt avancerade projekt där du bidrar till långsiktig driftsäkerhet och hållbarhet? Nu söker vi på Unik Resurs, för kunds räkning, en ILS-ingenjör som vill förstärka en organisation i Lund.
Om rollen I rollen som ILS-ingenjör kommer du att arbeta brett inom området Integrated Logistics Support (ILS) och spela en nyckelroll i att säkerställa att avancerade marinlösningar är pålitliga, tillgängliga och hållbara genom hela livscykeln. Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av ILS-leveranser. Arbetet bedrivs i projektform och innebär nära samarbete med såväl interna funktioner som externa kunder och leverantörer.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden Du kommer bland annat att:
• Leda och genomföra driftsäkerhetsanalyser
• Utföra kostnads- och underhållsanalyser
• Delta i anbudsarbete, planering och kravhantering
• Säkerställa att leveranser uppfyller kundernas krav och förväntningar
• Arbeta med obsolescence-hantering för att möjliggöra underhåll över hela produktens livscykel
• Bidra till utveckling och implementering av effektiva arbetssätt, verktyg och processer
Din profil Vi söker dig som har
• Relevant ingenjörsutbildning
• Minst 3 års erfarenhet inom något eller flera av följande områden:
• Logistics Engineering
• Underhållsanalys
• Kostnadsanalys
• Driftsäkerhetsanalys
• Obsolescence-hantering
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Erfarenhet av att arbeta i komplexa projektmiljöer
Som person är du analytisk, strukturerad och har ett starkt teknikintresse. Du har förmågan att skapa ordning och struktur även i dynamiska miljöer och är en skicklig kommunikatör som bygger goda relationer med både kollegor, kunder och leverantörer.
Bli en del av Unik Resurs - Din karriär och utveckling är vår prioritet! Vi värderar varje individs unika kompetens och engagemang. På Unik Resurs strävar vi efter att inte bara vara din arbetsgivare, utan en partner i din karriärsutveckling. Vi är ett team och genom regelbundna avstämningar jobbar vi tillsammans för att du både ska utvecklas och trivas i din roll som konsult.
Vårt erbjudande:
• Fast månadslön: Hos oss får du ekonomisk stabilitet med en konkurrenskraftig och pålitlig månadslön.
• Trygga anställningsvillkor: Vi följer kollektivavtal och erbjuder förmånliga försäkringar för din trygghet och välbefinnande.
• Personlig och professionell utveckling: Du kommer att ha kontinuerlig kontakt med din Konsultchef, som finns där för att ge både personlig support och professionell coachning.
• Unikt nätverk: Som en del av Unik Resurs är du aldrig ensam. Du blir en del av ett nätverk av professionella, där samarbete och stöd står i centrum.
• Kompetensutveckling genom Unik Academy: Vi investerar i din framtid genom kontinuerlig utbildning och utvecklingsmöjligheter via vår Unik Academy.
Vi välkomnar dig att ta nästa steg i din karriär med oss på Unik Resurs. Ansök idag för att bli en del av vårt engagerade och framåtsträvande team!
Ansök redan idag! Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag! Urval sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter i ditt CV.
Sök tjänsten genom att klicka på ansök och registrera dig i vår databas, detta för att följa riktlinjerna som gäller för GDPR. För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarigt rekryteringsteam;
• Daniel Stålbäck, 0730-42 31 22, daniel.stalback@unikresurs.se
Unik Resurs Välkommen till Unik Resurs!Din rekryterings- & utvecklingspartner i med- & motgång
Hos oss är du alltid välkommen att kontakta ansvarig rekryterare om du har frågor eller funderingar kring ett annonserat uppdrag.Om inte detta uppdrag passar dig är du välkommen att kontakta oss så kanske vi kan hitta ditt drömjobb tillsammans. Vi känner regionen och vet var du kan göra bäst nytta med din profil.
Lycka till! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Unik Resurs i Sverige AB
(org.nr 556052-5833) Kontakt
Daniel Stålbäck 0730-42 31 22 Jobbnummer
9755455