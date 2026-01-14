ILS-ingenjör
2026-01-14
Är du redo att kombinera din tekniska expertis med affärsmässigt ansvar för att göra världen tryggare och mer hållbar? Vi söker en driven medarbetare som vill ta en ledande roll inom Integrated Logistics Support (ILS) och arbeta med banbrytande systemteknik, från ubåtar till flygplan. Hos oss får du chansen att direkt påverka både systemdesign och supportlösningar, samtidigt som du bygger starka och långvariga kundrelationer och leder projekt som verkligen gör skillnad.
Rollen
Som ILS-specialist blir du en central del i våra projekt inom försvar, industri och infrastruktur. Du kommer att:
* Säkerställa att drift och underhåll beaktas redan i utvecklingsfasen genom att integrera underhållsstrategier tidigt i designprocessen.
* Leda eller stötta projekt med fokus på ILS-planering, LSA och driftsäkerhetsanalyser genom att använda metoder som FMECA och LSA för att säkerställa hållbara och effektiva system och produkter.
* Arbeta nära kunder för att skapa effektiva, hållbara lösningar och bygga starka relationer och översätta kunders behov till tekniska lösningar.
* Bidra med din kompetens genom mentorskap och kunskapsdelning
* Driva innovation och förbättring genom att kontinuerligt identifiera förbättringsmöjligheter inom ILS-processer och verktyg och hålla dig uppdaterad med de senaste trenderna och teknologierna.
Din roll är avgörande för att säkerställa att våra projekt levererar enligt högt ställda krav på säkerhet och effektivitet, samtidigt som du bygger långsiktiga kundrelationer och leder projekt som gör skillnad.
Vi söker dig som
Du är en erfaren specialist med en stark bakgrund inom tekniskt komplexa projekt. Du trivs med att arbeta strukturerat och har förmågan att anpassa dig när situationen kräver det. För att lyckas i denna roll, bör du ha:
* Minst 5 års erfarenhet av ILS, IPS eller liknande strategier som RAMS eller Life Cycle Management.
* Djup förståelse för försvars-, fordons- eller flygindustrin och deras unika utmaningar.
* En dokumenterad förmåga att bygga förtroende och leda team genom samarbete och innovation.
* Utmärkta kunskaper i både svenska och engelska, i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av att leda projekt inom ILS-planering.
* Kompetens inom underhållsberedning, LORA, och FMEA/FMECA.
* Kännedom om internationella standarder som ASD-sviten och MIL-STD-1388.
* Färdighet i att använda stödverktyg som Opus och WQS.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan!
Kom & gör skillnad
För oss är våra medarbetare nyckeln till att bygga ett smart och motståndskraftigt samhälle. Vi vet att effekten av dagens teknik enbart kan nå sin fulla potential när det finns rätt människor på rätt plats som nyttjar den. Vi tror på kraften i kollektiv intelligens och erfarenhet - något som uppstår när individer med olika kompetenser och perspektiv möts. Därför prioriterar vi mångfald och inkludering, för vi vet att det är avgörande för att öka kreativitet, innovation, engagemang och välbefinnande.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!
