ILS Ingenjör
Berg Marin AB / Logistikjobb / Karlskrona Visa alla logistikjobb i Karlskrona
2025-12-16
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Berg Marin AB i Karlskrona
Vill du jobba i gränslandet mellan teknik, driftsäkerhet och marin verksamhet?
Berg Marin söker en ILS-ingenjör som vill bidra till att skapa driftsäkra, moderna och långsiktigt förvaltningsbara system för några av Sveriges viktigaste marina projekt.
Hos oss arbetar du med underhållsberedning, teknikinformation och systemstöd för både civila och militära fartygssystem. Som en del av
Ö-borgenkoncernen präglas vår verksamhet av kvalitet, ansvarstagande och nära tvärfunktionella samarbeten.Publiceringsdatum2025-12-16Dina arbetsuppgifter
Som ILS-ingenjör har du en central roll i våra projekt från tidig design till leverans. Du säkerställer att tekniska system får rätt förutsättningar för drift, underhåll och lång livslängd.
Du arbetar brett inom ILS-området, bland annat med:
- Underhållsanalyser - identifiera, analysera och planera underhållsåtgärder
- Driftsäkerhets- och kostnadsanalyser - optimeringar av reservdelar, verktyg och utbildning
- Teknisk dokumentation - instruktioner och materielvårdsscheman
Det är en roll där tekniskt djup kombineras med systemförståelse och praktisk verklighet.
Vårt erbjudande
Hos Berg Marin blir du en del av ett team där kompetens, nyfikenhet och laganda står i centrum, och där gemenskap och samarbete är självklarheter - vi hjälper varandra att lyckas. Som en del av Ö-borgenkoncernen arbetar vi långsiktigt och kvalitetssäkert, med fokus på hållbarhet både i våra leveranser och i våra arbetsrelationer. Här är beslutsvägarna korta, ditt inflytande stort och ditt arbete får verklig betydelse. Du får möjlighet att påverka teknikinformationen i projekt som stärker Sveriges marina förmåga, bidra till lösningar som används i praktiken och växa både tekniskt och professionellt i en arbetsmiljö som värdesätter trygghet, kvalitet och utveckling.
Vi söker dig som har en ingenjörsutbildning eller arbetslivserfarenhet som ger motsvarande tekniska kunskaper. Du kan analysera och tydligt beskriva teknisk information och har gärna erfarenhet eller intresse av driftsäkerhet, underhållsberedning eller teknisk dokumentation.
Som person är du självgående och har ett strategiskt förhållningssätt. Du arbetar analytiskt och strukturerat och drivs av en nyfikenhet på hur tekniska system fungerar, både i design och i drift. Du kommer att arbeta tätt tillsammans med projektledare, teknikinformatörer och varvspersonal och trivs i samarbeten där du kan bidra med engagemang, ett helhetsperspektiv och praktiska lösningar.
Meriterande är erfarenhet från marin industri eller försvarssektorn, liksom kunskap om metoder som LORA, RAM-analyser eller FMEA samt vana vid strukturerade processer och större tekniska system.
Du behöver ha goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift. Eftersom tjänsten innebär resor till våra varv runt om i landet krävs körkort och möjlighet att resa cirka 20 dagar per år.
Mer om tjänsten och rekryteringsprocessen
Tjänsten är placerad i Göteborg eller Karlskrona - du anger i ansökan vilken placeringsort du är intresserad av.
FMV är en av våra största kunder vilket innebär att den som blir aktuell för tjänsten kommer att säkerhetsprövas. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Robin Berglund Björk 0455-341866 eller Max Michelson 0455-341091. Ansök genom att klicka på "Ansök nu" och fyll i formuläret med relevanta urvalsfrågor. Om du vill kan du även bifoga ditt CV men det är inget krav.
Vi ser fram emot din ansökan!
Berg Marin är ett teknikinformationsföretag som levererar högkvalitativ dokumentation och tekniska lösningar för marina och industriella projekt. Vi producerar tekniska beskrivningar, manualer, scheman, utbildningsmaterial, CE-dokumentation, underhålls- och reservdelsanalyser samt IT-säkerhet - alltid anpassat efter kundens behov.
Vårt arbete säkerställer installation, uppstart, handhavande och underhåll av marina enheter och industriella anläggningar. Med personal som har gedigen erfarenhet från både skeppsbyggnation och marinanvändning kombinerar vi praktisk insikt med teknisk kompetens. Berg Marin är en del av Ö-borgen som bygger på långsiktighet, kvalitet och samarbete. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Berg Marin AB
(org.nr 556798-0262), https://bergmarin.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Berg Marin Jobbnummer
9646949