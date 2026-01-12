ILS Engineer
2026-01-12
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en ILS Engineer med fokus på analys till en kund i en teknikintensiv och systemorienterad miljö. Du arbetar med Integrated Logistics Support (ILS) och närliggande områden genom hela produktens livscykel, med tyngdpunkt på planering, analyser och strukturerad teknisk dokumentation kopplad till underhåll, resurser och driftsäkerhet. Rollen innebär nära samarbete med andra tekniska funktioner och projektteam för att säkerställa kvalitet i leveranserna.
ArbetsuppgifterPlanera och genomföra ILS-arbete genom hela livscykeln.
Ta fram och sammanställa analyser samt tekniskt underlag kopplat till underhåll och driftsäkerhet.
Dokumentera och kvalitetssäkra leveranser på ett strukturerat och spårbart sätt.
Samarbeta med tekniska specialister och projektteam för att säkerställa att ILS-krav och underlag möter uppställda behov.
KravIngenjörsutbildning (civil-, högskole- eller YH) eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Erfarenhet av systematiskt tekniskt arbete och teknisk dokumentation.
God teknisk förståelse och god IT-vana.
Mycket goda kunskaper i MS Office.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Analytisk, noggrann och ansvarstagande med god samarbetsförmåga.
MeriterandeErfarenhet av ILS, underhållsberedning, LSA, driftsäkerhet eller felmodsanalyser.
Kunskap inom S3000L, S4000P, LCC, FMECA, LORA.
Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-01-19
