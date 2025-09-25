IKT-pedagog
Chalmers Tekniska Högskola AB / Pedagogjobb / Göteborg Visa alla pedagogjobb i Göteborg
2025-09-25
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Chalmers Tekniska Högskola AB i Göteborg
Är du intresserad av att vara med och utveckla digitalt lärande på Chalmers? Har du ett genuint intresse för produktion och publicering av olika typer av video- och ljudmaterial? Trivs du i nära samarbete med lärare? Då har vi ett intressant 1-års vikariat för dig.
Information om avdelningen
Avdelningen för lärande och lärandemiljöer ansvarar för digitalisering av undervisningsmaterial, undervisning i informationskompetens samt tillgängliggörandet av bibliotekets digitala och fysiska lärandemiljöer. Vi utformar våra tjänster med användarna i fokus och avdelningens medarbetare arbetar nära lärare, studenter och anställda på Chalmers. Avdelningen är en av två avdelningar inom Chalmers bibliotek och har för närvarande 17 medarbetare; bibliotekarier som arbetar i tvärgående verksamhetsgrupper och IKT-pedagoger som arbetar på uppdrag av Chalmers grundutbildning.
Beskrivning av tjänsten
Vi söker en vikarie till avdelningens Blended Learning Team som består av 6 IKT-pedagoger. Teamet erbjuder pedagogiskt och praktiskt stöd till all verksamhet inom Chalmers grundutbildning, vilket innefattar utbildning på både kandidat- och masternivå samt utbildning för livslångt lärande
Vi söker dig som är intresserad av nära samarbete med lärare, har stor erfarenhet av digitala verktyg för produktion och publicering av video- och ljudmaterial och gillar att jobba i en miljö med ständiga förändringar och nya utmaningar. Rollen kräver att du har god samarbetsförmåga, har lätt för att ta initiativ och kan ta en projektledande roll vid behov.
Exempel på arbetsuppgifter är:
• Utveckla interaktiva lärobjekt och aktiviteter
• Planera kursmoment och kursupplägg
• Spela in undervisningsmoment (planering, manus, inspelning, redigering och publicering)
• Redigera bild och grafisk form
• Välja och använda teknisk utrustning
• Ge stöd inom olika digitala verktyg för lärande, t.ex. Chalmers lärplattform Canvas
Vi arbetar i en trevlig och stimulerande miljö med framåtanda och nytänkande. Det finns goda möjligheter till individuell kompetensutveckling, att bidra till att utveckla verksamheten samt teamets arbetssätt.
Välkommen med din ansökan.
Anställningsform
Tidsbegränsad på heltid.Publiceringsdatum2025-09-25Kvalifikationer
• Högskoleutbildning inom relevant område
• Utbildning inom IT och lärande
• Erfarenet av utveckling och produktion av digitalt utbildningsmaterial
• Erfarenhet av projektledning
• God förmåga att uttrycka sig på svenska och engelska i tal och skrift
• Meriterande med ingenjörsutbildning
Att arbeta på Chalmers
Chalmers värdeord: öppenhet, respekt, delaktighet, mångfald och kvalitet, genomsyrar synen på vår arbetsmiljö och våra medarbetare. Vi erbjuder en stimulerande arbetsplats i en akademisk miljö, där studenter och medarbetare drivs av att skapa värde för en hållbar framtid.
Som arbetsgivare erbjuder vi en stimulerande miljö där akademisk nyfikenhet kombineras med stark gemenskap och goda möjligheter till utveckling.
Våra förmåner för anställda omfattar bland annat:
Flexibilitet att arbeta på distans med hänsyn till verksamhetens behov.
Semester upp till sju veckor per år.
Kollektivavtal med föräldralön, sjukpenningtillägg, läkemedelskostnader, löneväxling, pension, inarbetade dagar samt flextid.
Friskvårdsbidrag samt en friskvårdstimma varje vecka under betald arbetstid.
Här kan du läsa mer om våra förmåner och hur det är att arbeta på Chalmers.
Ansökningsförfarande
För att vi ska kunna hantera din ansökan på bästa sätt ber vi dig att:
• Märka ansökan med ditt namn.
• Spara alla dokument som PDF-filer.
Din ansökan ska innehålla:
• CV
• Personligt brev (1-2 sidor)
Sista dag att ansöka är 20 oktober 2025
Vid frågor, vänligen kontakta
Christina Johansson
Avdelningen för lärande och lärandemiljöerchristina.johansson@chalmers.se
031-772 3755
• ** Chalmers undanber sig alla erbjudanden om ytterligare jobbannonsering eller rekryteringsstöd i samband med denna rekrytering. ***
Chalmers tekniska högskola i Göteborg forskar och utbildar inom teknik och naturvetenskap på hög internationell nivå. Universitetet har 3 100 anställda, 10 000 studenter och utbildar ingenjörer, arkitekter och sjöbefäl. Med vetenskaplig excellens som grund utvecklar Chalmers kompetens och tekniska lösningar för en hållbar värld. Genom globalt engagemang och entreprenörsanda skapar vi innovationskraft, i nära samarbete med övriga samhället.
Chalmers grundades 1829 och har än idag samma motto: Avancez - framåt. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Chalmers Tekniska Högskola AB
(org.nr 556479-5598) Jobbnummer
9526768