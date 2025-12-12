Idrottsplatsvaktmästare
2025-12-12
Söker du ett arbete där varje dag bjuder på variation? Som idrottsplatsvaktmästare på tekniska förvaltningen fyller du en viktig funktion på våra fritids- och idrottsanläggningar samt i vår vackra skärgård. Låter det här som en tjänst som kan passa dig? Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillhör driftenheten fastighet/fritid som ligger under avdelningen offentlig miljö. Enheten ansvarar för driften av kommunens fastigheter och fritidsanläggningar med tillhörande frilufts- och skärgårdsliv för rekreation.
Avdelningen offentlig miljö tillhör tekniska förvaltningen. Vår förvaltning verkar för att kommunens trafikmiljö är säker och tillgänglig samt att barn, ungdomar och äldre får näringsriktig och god kost på våra skolverksamheter och särskilda boenden. Vi ansvarar för invånarnas tillgång till rent och friskt vatten i kranen. Vi sköter insamlingen av hushållsavfall och avfallsanläggning, lokalvård för våra förvaltningslokaler, kontrakt och hyreshantering samt service. Till oss tillhör även fritidsanläggningar, parker och lekparker. I förvaltningen arbetar närmare 200 medarbetare med fokus på strategi, hållbarhet, kollegialt lärande och samarbete över gränserna - med företagen och invånarnas bästa i fokus!Publiceringsdatum2025-12-12Arbetsuppgifter
Som idrottsplatsvaktmästare kommer du att arbeta med drift och underhåll av kommunens fritids- och idrottsanläggningar, både bygg-, anläggningstekniska-, reparations- och underhållsarbeten. Det kan handla om att reparera maskiner, anläggningar eller bryggor. Att köra och hantera exempelvis grönytemaskiner, ismaskiner och kylanläggningar är också en viktig del av arbetet.
I arbetet ingår även skötsel och underhåll av toaletter, bryggor och rastplatser på våra öar.
Arbetet innefattar skiftarbete med oregelbundna arbetstider och periodvis hög arbetsbelastning.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig att söka som har följande:
* gymnasieutbildning/yrkesutbildning inom inriktning bygg- och anläggning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
* erfarenhet inom bygg/snickeri, elektronik och teknik
* B-körkort då resor inom och utanför kommunens gränser ingår
Vi ser det som en fördel om du har:
* BE-behörighet
* erfarenhet av grönytemaskiner, har kört båt samt ismaskin
Vi ser också gärna att du delar arbetsgruppens stora engagemang för Kristinehamns idrotts- och föreningsliv.
Den här rollen kräver att du har förmågan att ta ansvar och driva ditt arbete framåt på ett flexibelt sätt. Du har ett stort engagemang och kommer gärna med idéer för utveckling på arbetsplatsen. Ett gott samarbete är av stor vikt där du lyssnar, kommunicerar och bidrar till en god stämning i arbetsgruppen.
I rollen kommer du att ha mycket kontakt med våra nyttjare/allmänheten vilket kräver att du är trygg och stabil, tillmötesgående och har intresse samt vilja att hjälpa andra. I stressiga situationer behåller du ditt lugn och kan fokusera på rätt saker.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet i den här rekryteringen.
ÖVRIGT
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz och blir erbjuden anställning, måste du kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi i Kristinehamns kommun arbetar för ett aktivt ledar- och medarbetarskap. Detta skapas genom dialog och i samspel mellan ledare och medarbetare, vilket skapar goda förutsättningar för arbetsglädje i organisationen. Vår arbetsmiljö påverkas av hur vi bemöter varandra och vi alla har ett ansvar att bidra.
Tillsammans arbetar vi för att verksamheten uppnår sina mål och att beslut som fattas också efterlevs. En nyfiken grundinställning och vilja att samarbeta är förutsättningar för ständiga förbättringar som leder till den bästa möjliga servicen till kommunens invånare.
Som anställd hos oss kan du förvänta dig stöd för nya idéer, goda utvecklingsmöjligheter och att vi ger dig de verktyg du behöver för att kunna utföra ditt arbete på ett bra sätt.
Kristinehamns kommun ser mångfald som en styrka och vi välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering
Varmt välkommen med din ansökan!
Frågor som rör rekryteringsprocessen hanteras av rekryteringsenheten. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristinehamns kommun
Arbetsplats
Kristinehamns kommun, Avdelningen offentlig miljö Kontakt
Henrik Andrejenko henrik.andrejenko@kristinehamn.se 0550-880 95
9642936