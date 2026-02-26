Idrottsplatsskötare (Ismakare)
Varbergs kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen / Fastighetsskötarjobb / Varberg Visa alla fastighetsskötarjobb i Varberg
2026-02-26
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Varbergs kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen i Varberg
, Falkenberg
, Halmstad
, Göteborg
, Borås
eller i hela Sverige
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Kultur- och fritidsförvaltningen driver och förvaltar kommunens kultur- och fritidsanläggningar som bibliotek, fritidsgårdar, kulturskola, teater samt idrottsanläggningar. Vi ger också service och bidrag till föreningar inom kommunen.Publiceringsdatum2026-02-26Arbetsuppgifter
Skötsel och diverse underhåll primärt på kommunens ishallar men även på idrottsanläggningar såsom bland annat fotbollsplaner, idrottshallar, gymnastiksalar, vandringsleder och friluftsmiljöer samt kundservice gentemot de föreningar och övriga som hyr anläggningarna. I arbetet ingår även reparation och underhåll av materiel och maskiner.
Arbetstiden är förlagd till dagtid måndag - fredag samt kvällar och helger enligt schema.Kvalifikationer
Vi söker dig som har för tjänsten relevant utbildning och erfarenhet samt intresse för arbete med ishallar, idrottsplatser, -miljöer och föreningsservice. Du är van att ta eget ansvar och arbeta såväl självständigt som i team. Din bakgrund är tekniker eller annan bakgrund inom idrott och service som av Kultur- och fritidsförvaltningen prövas som likvärdig. Tidigare erfarenhet som ismakare samt föreningslivet är meriterande. Då arbetet är kroppsligt ansträngande läggs stor vikt vid fysisk förmåga. Arbetet ställer också krav på en hög servicekänsla och förmåga att möta människor. Du bör också ha en god dator- och IT-vana då du i tjänsten kommer att använda ett antal administrativa system kopplade till dina arbetsuppgifter.
God maskinvana samt dokumenterat tekniskt kunnande är meriterande. I rekryteringen kommer vi lägga stor vikt på personliga egenskaper utöver de kvalifikationer som anges.
Du ska vara/ha varit yrkesverksam inom främst som ismakare men även anläggning är meriterande.
Då arbetsplatsen är manligt dominerad ser vi gärna kvinnliga sökande.
B-körkort för manuell växellåda är ett krav.
ÖVRIGT
Varbergs kommun har ett politisk beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att medarbetare har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C309072". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs kommun
(org.nr 212000-1249) Arbetsplats
Varbergs kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Kontakt
Enhetschef anläggning
Thomas Nilsson thomas.nilsson2@varberg.se 0340-88445 Jobbnummer
9766499