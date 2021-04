Idrottsledare för barn 2-6 år - Kiruna - SSA - Sweden Sports Academy AB - Instruktörsjobb i Kiruna

Sweden Sports Academy söker nu ledare till Knatteskutt, Sveriges största Idrottsskola för barn som är mellan 2-6 år.Vi söker dig som:Älskar att arbeta med barnHar erfarenhet att leda idrottsaktiviteter för barnAlternativt har en lång idrottsbakgrund och som varit ledare för barn i något annat sammanhang (ex. förskola, skola, barnpassning)I din roll som ledare hos Sweden Sport AcademyDu kommer leda och ansvara för verksamheten Knatteskutt i Kiruna. Du kommer på ett lekfullt och engagerat sätt leda barnen genom flera olika idrottsövningar som är framtagna av Sweden Sports Academy's idrottspedagoger.Alla passen följer ett färdigt passupplägg som blandar idrottsövningar och lekar utifrån följande teman:Boll (Övningar och lekar som är inspirerade av olika bollidrotter så som fotboll, basket, handboll och amerikansk fotboll)Utan boll (Övningar och lekar som är inspirerade av olika idrotter så som friidrott, parkour, gymnastik)Det här får du som ledare hos ossEtt färdigt passupplägg att följa.Deltagande på någon av Sweden Sport Academys ledarutbildningar, samt fortbildning om du fortsätter som ledare flera terminer.Coachning under terminen.Du kommer vara del av ett fantastiskt ledarteam på närmare 1000 idrottsledare.Utöver ovan får du även världens roligaste extrajobb som ger dig erfarenheter och meriter med att jobba med barngrupper.Terminen kommer att hållas utomhus i 6 veckor mellan v.18-v.23.Passen kommer att ligga på söndagarMer info om detta kommer vid eventuell intervju.Vi söker just nu både en huvudledare och en medtränare.Som huvudledare är du ansvarig för alla dina barngrupperna. I det ansvaret ingår förutom att se till att passen håller god kvalité dessutom ansvar för material, nyckel till hallen, närvarolistor och det är även du som sköter den största delen av kontakten med din arbetsledare på huvudkontoret.Huvudledaren håller ensam i passen för 2-3 åringar som alla har föräldrar med sig på passen.Som medtränare är du med och leder passen för 4-6 åringar. Detta gör du tillsammans med huvudledaren. Vi vill att ni delar lika på ledarrollen på dessa pass med den skillnad att huvudledaren är den som har hand om nycklar, material m.m. som sköts runtikring själva passet.Du kommer vara den som inspirerar nästa generation till ett aktivt liv!
Varaktighet, arbetstidDeltid Anställningstid enligt överenskommelse
Lön enligt överenskommelse