Idrottslärare till Alexandraskolan (20%)
2026-05-17
Vill du sätta rörelseglädje i centrum? Vi söker en engagerad idrottslärare till Alexandraskolan (20%)
Om jobbet
Brinner du för att väcka barns rörelseglädje och hälsointresse i en trygg och inspirerande miljö? Söker du ett flexibelt uppdrag där du får stort ägandeskap över ditt ämne och arbetar i en nära, familjär skolkultur?
På Alexandraskolan tror vi på ett helhetsperspektiv där hälsa och rörelse är grundstenar för ett gott lärande. Vi söker nu dig som är legitimerad lärare i idrott och hälsa, och som vill ta totalansvar för vårt idrottsämne under måndagar. Hos oss blir du en nyckelperson som sprider energi och skapar en inkluderande idrottsundervisning för våra elever i årskurserna F-6.
Ditt uppdrag hos oss
Tjänsten är på 20% och arbetstiden är helt förlagd till måndagar. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen i idrott och hälsa för skolans samtliga klasser (F-6) utifrån Skolverkets styrdokument.
I rollen kommer du att:
Skapa varierad och lustfylld undervisning som motiverar alla elever, oavsett förkunskaper, att delta och utvecklas.
Arbeta självständigt med att driva ämnet framåt, samtidigt som du har ett nära samarbete och avstämningar med klasslärare och skolledning.
Se och lyfta varje individ i den lilla gruppen, och anpassa aktiviteter så att alla känner sig trygga och inkluderade.
Aktivt använda närmiljön och idrottshallen för att skapa ramar för en kvalitativ och säker undervisning.
Vem är du?
Vi söker en trygg, positiv och strukturerad pedagog som har förmågan att snabbt etablera goda relationer med barnen. Eftersom du leder ämnet på egen hand under din arbetsdag är det viktigt att du är drivande, tar egna initiativ och är bekväm med ett stort självständigt ansvar.
Krav: Lärarlegitimation med behörighet att undervisa i idrott och hälsa för grundskolans tidigare år (F-6).
Egenskaper: Du har ett tydligt och varmt ledarskap i hallen, sprider positiv energi och har en god kommunikativ förmåga i kontakten med kollegor och vårdnadshavare.
Meriterande: Erfarenhet av eller intresse för montessoripedagogik är ett stort plus, då det genomsyrar vår dagliga verksamhet. Tidigare erfarenhet som idrottslärare är ett krav, men din personliga lämplighet och din förmåga att skapa trygghet i gruppen väger också.
Om oss: En liten skola med ett stort hjärta
Montessoriskolan Alexandra är en fristående och personlig grundskola i Göteborg med cirka 60 elever i åk F-6 och tillhörande fritidshem. Vi drivs av en ideell stiftelse utan vinstintresse - här går varje resurs oavkortat till elevernas bästa och skolgårdens gemenskap.
Vår skola har en unik judisk profil och montessoriprofil. Vi är stolta över vår varma och inkluderande atmosfär där mångfald är en självklarhet. Vi har ett fantastiskt läge i centrala Göteborg (Guldheden, nära Doktor Fries Torg) i lokaler som är integrerade med en förskola och ett äldreboende, vilket ger en levande och härlig miljö med givande generationsmöten.
Låter detta som den perfekta måndagen för dig?
Om du vill kombinera den här tjänsten med studier, ett annat deltidsarbete eller bara vill ha ett fokuserat och meningsfullt uppdrag en dag i veckan - tveka inte att söka!
OBS!! Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till våra rekryteringskanaler och undanbeder oss därför bestämt all kontakt från mediesäljare, rekryteringssajter och liknande aktörer.
9912456