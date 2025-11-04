Idrottslärare 7-9
2025-11-04
Malung-Sälens kommun har ca 10 000 invånare och ligger i natursköna Dalarna, hit kan du flyga till och från vår internationella flygplats i Sälen. Här finns Sälenfjällen som gör oss till norra Europas största vinterturismdestination. Malung- Sälens fantastiska natur, stora evenemang och upplevelser gör att vi bland annat kan erbjuda dig livskvalitet, möjligheter till ett aktivt friluftsliv och en trygg miljö för barn att växa upp i.
Malung-Sälens medarbetare är nyckeln till framgång, därför vill vi skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje. Som anställd hos oss erbjuder vi en rad förmåner bland annat:
* Friskvårdsbidrag eller friskvårdtimme där verksamheten tillåter
* Egen kommun-massör med förmånliga priser på friskvårdsmassage
* Tillsvidareanställd och månadsavlönad personal erbjuds säsongskort till Sälenfjällens anläggningar till förmånligt pris
* Flexibla arbetstider när det är möjligt
Välkommen till en arbetsplats där respekt, omtanke och trygghet är grunden för allt vi gör!

Arbetsuppgifter
Ungärde skola söker nu en driven och engagerad idrottslärare för årskurs 7-9, med möjlighet att kombinera tjänsten med undervisning i ytterligare ett ämne utifrån din kompetens och skolans behov. Det kan också ingå viss tid som resurslärare. I tjänsten ingår sedvanliga arbetsuppgifter för lärare som bland annat rastvärdskap och samarbete med övrig personal på skolan. Om tjänsten
Som idrottslärare hos oss ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen i ämnet idrott och hälsa för årskurserna 7-9. Ansvar för planering och genomförande av friluftsdagar för 7-9 ingår i arbetsuppgifterna. Du arbetar för att skapa en trygg och inkluderande lärmiljö där eleverna får utveckla sin fysiska förmåga, samarbetsförmåga och förståelse för hälsa och livsstil. Du kommer att tillhöra arbetslaget för årskurs 7-9.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Har lärarlegitimation med behörighet i idrott och hälsa för årskurs 79
* Är engagerad, ansvarstagande och har ett positivt förhållningssätt
* Är en driven pedagog som brinner för att utveckla undervisningen och skapa goda förutsättningar för alla elever att lyckas
* Har god förmåga att skapa goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare
* Har ett inkluderande arbetssätt och ser mångfald som en tillgång
* Är flexibel och trivs med att arbeta både självständigt och i team
ÖVRIGT
Om du har tidigare erfarenhet från arbete inom vår organisation kan interna referenser komma att tas.
Denna tjänst kräver registerkontroll.
Arbetsgivare Malung-Sälens kommun
Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen, Malung-Sälens kommun

Kontakt
Rektor
