Idrottskonsulent
2026-02-26
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Idrottskonsulent till IFK Klagshamn
IFK Klagshamn söker en engagerad och driven idrottskonsulent till vårt kansli. Vi är en breddförening som är vackert belägen vid havet i Klagshamn, södra Malmö och vi erbjuder ett brett utbud av idrottsverksamheter - med fotboll, bordtennis, innebandy och löpning.
Om rollen
Som idrottskonsulent hos oss blir du en central del av föreningens dagliga verksamhet och en spindel i nätet. Du blir en av fyra anställda på vårt kansli. Anställningsgraden i rollen är 100%.
Kvällsarbete förekommer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter omfattar:
• Planera, koordinera och boka våra idrottsaktiviteter och träningstider
• Hantera kommunala och statliga bidrag
• Ha dialog med ledare, aktiva, vårdnadshavare, förbund, kommun och samarbetspartners
• Bidra till ett välfungerande kansli och en positiv föreningsmiljö
• Utföra enklare arbetsuppgifter inom ekonomiredovisning och bokföring
• Stötta föreningens utvecklingsarbete och evenemang
Publiceringsdatum2026-02-26Kvalifikationer

Vi söker dig som:
Vi söker dig som:
• Är driven, ansvarstagande och en god kollega
• Arbetar strukturerat, är uthållig och trivs med varierande arbetsuppgifter
• Har erfarenhet av arbete inom föreningslivet - antingen genom anställning eller ideellt engagemang
• Är sifferorienterad och trygg med enklare ekonomihantering
Meriterande:
• Utbildning inom Idrottsvetenskap eller annan relevant akademisk utbildning
• Erfarenhet av verksamhetsplanering inom idrott
• Erfarenhet av Rbok, Idrottonline och Sportadmin
Vi erbjuder
• En arbetsplats nära havet med härlig föreningsanda
• Möjlighet att påverka och utveckla våra idrottsverksamheter
• En varierad och meningsfull roll i en förening med ambition att växa
Vill du bidra till att skapa glädje, gemenskap och utveckling för barn, ungdomar och vuxna i Klagshamn?
Löpande rekrytering - Skicka in din ansökan redan idag, men senast den 17 mars.
Ansökan CV + Personligt brev skickas till: kansliet@ifkklagshamn.com
Frågor om tjänsten?
Stephanie Wiberg, 0736-984893
Jonna Rosendal, 0706-951679 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17
E-post: kansliet@ifkklagshamn.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ifk Klagshamn
Kamratvägen 1 (visa karta
)
218 53 KLAGSHAMN Arbetsplats
Klagshamn, Ifk Jobbnummer
9766602