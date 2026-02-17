Idrottshallsvaktmästare till Eriksdalshallen
Stockholms kommun / Fastighetsskötarjobb / Stockholm
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Genom oss på idrottsförvaltningen skapas förutsättningar för alla stockholmare att kunna vara fysiskt aktiva. Vi öppnar staden som arena och erbjuder stockholmarna en stor variation av idrotts- och motionsmöjligheter för en aktivare livsstil. Allt arbete på idrottsförvaltningen utgår från våra tre kärnvärden: välkomnande - trovärdiga - framåtanda. Läs gärna mer om idrottsförvaltningens uppdrag och verksamhet på motionera.stockholm.
Välkommen till en aktiv och mångsidig arbetsplats!
Välkommen till oss
Vill du vara med oss och skapa Nordens bästa idrottshallar?
Stadens idrottshallar används av idrottsföreningar, skolor och allmänhet.
Vi är ofta värd för olika evenemang. I rollen som idrottshallsvaktmästare har du nära kontakt med skolor och föreningar som är aktiva i anläggningen. Du möter därför dagligen människor med olika bakgrunder och många av besökarna är barn och unga.
Till området Idrottshallar innerstan söker vi nu en idrottshallsvaktmästare med placering i Eriksdalshallen, som är en av våra större idrottsanläggningar med flertalet arrangemang varje år. Vi bemannar anläggningen från måndag- söndag kl. 06:00-24:00. Du kommer även att arbeta på andra anläggningar inom enheten.
Vi erbjuder
Vår arbetsplats har som fokus att skapa ett Stockholm där alla vill och kan röra på sig. Vi erbjuder en varm och stöttande arbetsmiljö där du blir en del av ett sammansvetsat team. Hos oss får du möjlighet att utvecklas både personligt och professionellt. Vi värdesätter din vilja att lära och växa, och erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling inom ditt område.
Här kan du kombinera ditt idrottsintresse med ett meningsfullt arbete. Vi erbjuder generösa friskvårdsförmåner som friskvårdsbidrag på 2500 kr/år plus friskvårdstimme (på arbetstid). Läs mer om Stockholms stads förmåner för medarbetare på jobba.stockholm/formaner
Din roll
Att arbeta i en idrottsanläggning innebär att alltid leverera hög service till alla som använder idrottsanläggningen. Tillsammans med arbetsgruppen ser du till att idrottsanläggningen uppfyller givna krav och håller en hög kvalitet. Det innebär att du ägnar en stor del av din arbetsdag till lokalvård och städning av verksamhetsytor som sporthall, omklädningsrum, duschrum, toaletter och biytor. Du gör lättare underhållsarbeten, arbetar med felanmälningar, gör systematiska brandskyddsronder med utrymningsövning och ser helt enkelt till att anläggningen är trygg, hel, ren och säker att vistas i för alla våra besökare. Arbetet är självständigt och du planerar det till stor del själv på daglig basis.
Din kompetens och erfarenhet
Är du vår nästa stjärna? Du arbetar bra tillsammans med andra, är tillmötesgående och har en serviceinriktad inställning. Du har lätt för att anpassa dig efter ändrade omständigheter, arbetar på ett strukturerat sätt och kan göra korrekta avvägningar och prioriteringar på daglig basis. Du är noggrann som person och tummar aldrig på kvalitet.
Vi söker dig som har:
• Grundläggande datorkunskaper
• God förmåga att uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift
Det är meriterande med:
• Arbetserfarenhet som lokalvårdare, vaktmästare eller fastighetsskötare
• Vi ser gärna att du är, eller har varit, aktiv inom en idrottsförening
• Tidigare erfarenhet från ett serviceyrke med mycket kundkontakter
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper i denna rekrytering.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/263". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Idrottsförvaltningen, Idrottshallar innerstad Kontakt
Jennie Kågström jennie.kagstrom@stockholm.se 076-1293379 Jobbnummer
9747600