Idrottshallsvaktmästare/Lokalvårdare

Enköpings Kommun / Städarjobb / Enköping

2022-07-31



Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga?Vill du veta mer om oss som arbetsgivare? Titta in på vår jobbsida: https://jobb.enkoping.se 2022-07-31Ditt huvudsakliga arbetsområde kommer att vara lokalvård men även service, drift och underhåll. Du arbetar i ett lag med övriga idrottshallsvaktmästare med uppgifter som exempelvisKontakt med och service till våra hyresgäster tex. föreningar och skolpersonalStädning, underhåll och skötsel av lokaler, omklädningsrum mm.Underhåll och skötsel av idrottsutrustning och materialUnderhåll och skötsel av maskinerSkötsel runt anläggningen och snöröjningFör att erbjuda våra medborgare god tillgänglighet bemannar vi anläggningarna mellan kl. 06:00 och kl. 23:00. Vi arbetar på schema även kvällar och helger.Som idrottshallsvaktmästare är du alltid ansiktet utåt för vår verksamhet och ser till att alla besökare känner sig välkomna och möts av en ren anläggning av hög standard. Du ansvarar för att miljön i och utanför anläggningen är säker och inbjudande för idrottsplatsens besökare.Din arbetsplats kommer huvudsakligen att vara Idrottshuset och kommunens Idrottshallar men du kan komma att stötta upp på flera anläggningar inom enheten, tex Fritidsbanken och vattenreningen i våra badanläggningar.B-körkort - AvgörandeDatakunskaper - ViktigHantera office-paketet och olika system både i dator och mobil. Tex bokningssystem, ärendehantering mm.Förstå, tala och skriva god svenska - ViktigÖVRIGTVarmt välkommen med din ansökan!För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken för ansökan.Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter så finns mer information på vår hemsida.Vid anställning kommer vi be dig lämna in ett utdrag ur polisregistret eftersom du kommer arbeta i en verksamhet där barn och unga vistas.För dig som har skyddad identitet så finns information om hur du söker tjänsten här:Har du frågor om systemet eller hur du ska göra din ansökan, kontakta Visma Recruit på 0771-693 693.Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Varaktighet, arbetstidDeltid. 75% Tidsbegränsad anställning, tillträde: 2022-09-01 .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2022-08-14Enköpings kommun6850316