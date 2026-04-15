Idrifttagare Sverige
Intensogruppen AB / Elektronikjobb / Västerås Visa alla elektronikjobb i Västerås
2026-04-15
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Intensogruppen AB i Västerås
, Stockholm
, Karlskoga
, Gävle
, Jönköping
eller i hela Sverige
Drivs du av teknik, samarbete och möjligheten att göra skillnad på riktigt? Hos Siemens Mobility får du vara med och utveckla framtidens transportlösningar tillsammans med ett engagerat och kunnigt Engineeringteam. Vi söker dig som arbetar med idrifttagning och som kan ta, eller vill växa in i, rollen som provningsledare i en miljö där innovation och kvalitet står i centrum.
På Siemens Mobility arbetar vi med stora och tekniskt avancerade projekt inom banströmsförsörjning och signalsystem för spårbunden trafik. Våra projekt varierar i storlek och genomförs för välkända beställare som Trafikverket och Stockholms läns landsting (SL).
Tjänsten är placerad i Solna, Göteborg, Sundsvall eller Västerås, men vi är öppna för dialog om annan placeringsort.
Vad har Mikael Lind, Projektingenjör, att säga om att arbeta på företaget?
"Siemens är ett stort och tryggt företag med möjligheter till utveckling och utbildning. En stor fördel med jobbet är variationen av projekt. Att få vara med hela vägen från projektering till driftsättning leder till att arbetet blir stimulerande."
I rollen som idrifttagare arbetar du med banströmsförsörjning med fokus på Siemens omriktarteknologi för järnvägens 16 2/3 Hzströmförsörjning samt likriktarstationer för tunnelbana, inklusive ställverk och avancerade styrsystemslösningar. Du kommer i kontakt med flera olika typer av elanläggningar över ett brett spänningsintervall, från 0,4 till 130 kV, för både lik- och växelström.
Du blir en viktig del av ett kompetent och engagerat team med erfarna projektledare, konstruktörer och provare. Eftersom vi driver projekt och arbetar med anläggningar över hela landet ingår resor naturligt i rollen.
Driftsätta och prova nya samt ombyggda elkraftförsörjningsanläggningar för järnväg och tunnelbana, inklusive omriktar- och likriktarstationer, ställverk och tillhörande kontroll- och styrsystem
Planera, leda och samordna idrifttagnings- och provningsaktiviteter i projekt, i nära samarbete med kollegor, underentreprenörer och kunder
Ta tekniskt ansvar för provningsmomenten och säkerställa att anläggningarna uppfyller ställda krav och funktionsspecifikationer
Genomföra olika typer av provningar såsom okulärkontroll, kretskontroll, isolationsprov, mekanisk och elektrisk funktionsprovning samt provning av reläskydd
Felsöka vid avvikelser eller funktionsproblem, med fokus på drift-, elsäkerhet och teknisk kvalitet
Medverka i förbättrings- och utvecklingsarbete av Siemens Mobilitys idrifttagnings- och provningsprocesser i takt med att du växer in i verksamheten
Vad har Eric Bergström, El konstruktör/Provare, att säga om tjänsten och företaget?
"I rollen är mina delar framför allt elkonstruktion där nya ritningar för elkraftstationer ska tas fram. Vi arbetar i projekt där ritningar för nya stationer ska tas fram men det kan även vara befintliga stationer där vissa delar ska göras om eller förnyas. Det mest stimulerande med detta jobb är mängden av problemlösning som dagligen behövs. Dels problemen som du själv behöver lösa, men även delarna där vi som team löser problemen tillsammans.
Det som lockade mig att söka till Siemens Mobility var alla roliga projekt, även det goda ryktet Siemens har. Det är ett bra företag att jobba på med varierande arbetsuppgifter och bra gemenskap. Mycket varierande kunskap finns inom företaget vilket är en stor fördel för de olika typer av projekt vi har."
Vad har Helena Stelius, Application Services Engineer, att säga om tjänsten och företaget?
"Det bästa med jobbet är den eviga ändringen i tempo och uppgifter. Jag uppskattar förändringen och att jag fått plats att växa i min roll genom att lära mig mer, vilket även leder till mer ansvar.
Siemens Mobility är ett företag som fokuserar mycket på utveckling av sina medarbetare och det märks verkligen. De främsta fördelarna med företaget är kollegorna, tryggheten och möjligheten att växa. Det är även mycket fokus på balans mellan hemmaliv och arbetsliv vilket är viktigt för mig."Profil
För att trivas i rollen ser vi att du har ett stort tekniskt intresse för elkraft och en nyfikenhet som gör att du gärna hittar nya lösningar på tekniska utmaningar. Du arbetar noggrant och strukturerat, tar ansvar för ditt arbete. Som person är du öppen och positiv, med god förmåga att anpassa dig till olika människor och situationer.
Erfarenhet av provning och idrifttagning av omformar- eller likriktarstationer inom banströmsförsörjning, alternativt distributions- eller transmissionsanläggningar
Ingenjörsutbildning inom elkraft alternativt teknisk gymnasieutbildning
Kunskap inom kontrollanläggningar och reläskydd
Vana att arbeta med provutrustning såsom Omicron och Sverker
Erfarenhet av Trafikverkets anläggningar och arbete enligt deras krav är meriterande
Svenska och engelska, både i tal och skrift
Körkort samt vilja arbeta i en resande tjänst
Kontakt och ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med rekryteringskonsult Maria Ahlén, 0708-490288, och Malou Magnusson, 0707-588745, på Intenso Teknikrekrytering.
Skicka in din ansökan via ansökningsknappen. Vi arbetar med löpande urval under denna rekrytering, vi vill därför gärna ha in din ansökan snarast möjligt.
Välkommen med din ansökan!Om företaget
Siemens Mobility har varit ledande inom transportlösningar i över 160 år. Vi skapar framtidens uppkopplade mobilitet genom innovativa lösningar och driver projekt inom kraftförsörjning, signalsystem och järnvägsinfrastruktur. Vi arbetar även inom fordon för rälsburen trafik och tillhörande service. På Siemens utvecklar vi teknologier som tar samhället till nästa nivå - genom elektrifiering, digitalisering och automatisering. Vi förbättrar energin som driver hem, lösningarna som formar städer och produktionen bakom de produkter som människor använder varje dag. Vi har ett tydligt mål: att bli klimatneutrala år 2030. Globalt är vi cirka 351 000 kollegor, varav 4 200 i Sverige - alla med ambitionen att skapa framtiden. Läs mer på: www.mobility.siemens.com. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Intensogruppen AB
(org.nr 556354-3726) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Siemens Industry Software AB Jobbnummer
9856376