Identity and Access Coordinator till E.ON
Academic Work Sweden AB / Datajobb / Malmö Visa alla datajobb i Malmö
2026-02-12
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Malmö
, Lomma
, Lund
, Trelleborg
, Landskrona
eller i hela Sverige
Vill du vara navet i E.ONs Identity & Access Management-team och säkerställa att rätt personer har rätt behörigheter i rätt system vid rätt tidpunkt? En roll där du får arbeta med både support, kontroll och utveckling av våra processer.
OM TJÄNSTEN
Som IAM Coordinator blir du en nyckelspelare i teamet som ansvarar för användarbehörigheter, säkerhet och efterlevnad i våra system. Du arbetar med ärendehantering, support, projekt och ständiga förbättringar och blir en viktig del i E.ONs arbete med informationssäkerhet.
Du deltar i förvaltningsmöten med stakeholders, genomför efterlevnadskontroller och medverkar i projekt där service enabling är en central del.
Du erbjuds
• En dynamisk arbetsmiljö med varierande arbetsuppgifter.
• Möjlighet att påverka både ditt eget arbete och teamets processer.
• En hybridarbetsplats i Malmö med mix av kontor och remote.
• Möjlighet att arbeta i en organisation med fokus på hållbarhet, digital utveckling och informationssäkerhet.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-02-12Dina arbetsuppgifter
• Hantera Service Requests, Incidenter och Tasks i våra ärendehanteringssystem.
• Säkerställa att E.ONs information hanteras enligt gällande lagar, krav och policys.
• Delta i förvaltningsmöten med stakeholders.
• Genomföra efterlevnadskontroller enligt plan och behörighetskoncept.
• Medverka i projekt med ansvar för service enabling.
• Arbeta kontinuerligt med förbättringar i processer och arbetsflöden.
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet av ärendehanteringssystem.
• Har erfarenhet av projekt och dokumentation.
• Är bekväm med Microsoft Office-applikationer (Word, Excel, PowerPoint).
• Talar och skriver svenska och engelska obehindrat.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av IAM, systemadministration eller IT-säkerhet.
• Kunskap inom SAP eller andra affärssystem.
• Tidigare erfarenhet av service enabling i projekt.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ansvarstagande och självgående.
• God samarbetsförmåga och kommunikativ.
• Flexibel och lösningsorienterad i föränderliga miljöer.
• Nyfiken och vill bidra till förbättringar i processer och arbetsflöden.Övrig information
• Placering: Malmö (mix av kontor och remote)
• Omfattning: Heltid
• Du blir anställd av Academic Work på ett konsultuppdrag fram till 31 december 2026.
• Vi håller intervjuer löpande, och kommer börja hålla intervjuer redan i dagarna - vänta därför inte med din ansökan!
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15117419". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9737899