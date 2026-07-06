IAM Specialist
Saab Aktiebolag / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-07-06
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Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
I denna roll blir du del av ett team av administratörer inom IAM (Identity Access Management). Saabs IT-avdelning, Group IT, växer och söker därför dig som vill vara med och bidra till vår fortsatta utveckling.
Du blir en del av en dynamisk och innovativ arbetsplats där ditt arbete spelar en viktig roll i den säkra hanteringen av Saabs identiteter. I rollen kommer du att arbeta i tvärfunktionella team och, med agila arbetssätt, bidra till att skapa värde för Saabs olika verksamhetsområden.
Arbetsuppgifterna består bl.a. av att:
Samarbeta med tvärfunktionella team för att tillsammans leverera hög-kvalitativa lösningar
Utveckla och underhålla dokumentation och kommunikationsplaner
Implementera och stödja digitala lösningar och teknologier
Leverera utbildning och stöd till kollegor, i och utanför gruppen
Utveckla och underhålla digitala strategier, planer och roadmaps
Alternativa placeringsorter för tjänsten är: Linköping, Solna, Malmö eller Jönköping.Publiceringsdatum2026-07-06Profil
Vi söker en engagerad och kompetent medarbetare som vill bidra till att stärka vårt team och fortsätta utveckla vår identitetsplattform. Du har ett starkt intresse för att lära dig nya saker och utvecklas i din roll. Som person är du drivande, målinriktad och trivs med att arbeta mot uppsatta mål med fokus på resultat och kvalitet.
Vi tror att du har erfarenhet av några av följande:
Identity and Access Managment som tjänst/funktion
IGA verktyg (Microsoft Identity Manager, One Identity och andra...)
Powershell
Server Infrastruktur
SQL
Azure
Katalogtjänster såsom Active Directory
LDAP / SAML / OAuth / OIDC
Single Sign-On
Federation
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Med tanke på den kommande semesterperioden kan du förvänta dig återkoppling på din ansökan efter sommaren. Om du tycker att tjänsten låter intressant är du varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Wallenbergs gata 7 (visa karta
)
583 30 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9992935