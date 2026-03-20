I 21 söker Rekryteringsofficer
2026-03-20
Vill du bidra till att de bäst lämpade officerarna leder Försvarsmaktens verksamhet framåt? I 21 söker nu en slipad rekryteringsofficer till HR-sektionen (G1). Hos oss får du en varierad roll i ett samarbetsinriktat team, där du arbetar nära chefer och stöttar verksamheten i vardagen.
Om HR-avdelningen
HR-avdelningen (G1) är en del av regementsstaben vid I 21 och består av 12 medarbetare med olika kompetenser och inriktningar, både civila och militära. Vårt uppdrag är att genom ett konsultativt arbetssätt ge chefer ett professionellt och verksamhetsnära stöd, såväl strategiskt som operativt. Vi arbetar i ett högt tempo, med god teamkänsla och ett gemensamt fokus på att leverera ett kvalitativt och uppskattat chefsstöd.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som rekryteringsofficer vid HR-avdelningen (G1) ansvarar du för regementets arbete kopplat till den grundläggande officersutbildningen (GOU). Det innebär att du samordnar och följer processen från ansökan till examen för utbildningarna SOU, SROU, ROU och OP.
I rollen arbetar du nära chefer på regementet och stödjer dem i att identifiera och uppmuntra lämpliga kandidater bland soldater och värnpliktiga som vill ta nästa steg mot en officerskarriär. Du planerar och genomför aktiviteter kopplade till utbildningarna, exempelvis besök på skolor där elever från förbandet studerar samt uppföljning vid övningar där elever deltar. Du bidrar även till planeringen av framtida elevvolymer utifrån förbandets och Försvarsmaktens behov och är sammanhållande för regementets representation vid exempelvis examina.
I rollen driver du självständigt processer, ärenden och frågor inom ditt ansvarsområde, samtidigt som du är en del av ett samarbetsinriktat HR-team där vi stöttar och kompletterar varandra. Även andra arbetsuppgifter inom regementsstaben kan förekomma, vilket bidrar till variation och ett helhetsperspektiv i rollen.
Krav för tjänsten
• Officersexamen (OR 7)
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• God datorvana och goda kunskaper i Officepaketet
• God administrativ förmåga
• B-körkort
Personliga egenskaper
Som rekryteringsofficer arbetar du i flera parallella processer, vilket ställer krav på att du är strukturerad och har god förmåga att planera och följa upp ditt arbete. Rollen innebär många kontaktytor, och därför är det viktigt att du har lätt för, och gillar, att skapa förtroendefulla relationer. Du trivs med att samarbeta med olika funktioner och nivåer i organisationen.
Du är ansvarstagande, lösningsorienterad och har ett prestigelöst förhållningssätt i samarbetet med kollegor. Samtidigt är du flexibel och beredd att ta dig an uppgifter som uppstår i en verksamhet där tempot stundtals är högt. Vi värdesätter ett gott arbetsklimat där vi stöttar varandra och arbetar tillsammans mot gemensamma mål, och söker därför dig som bidrar till en positiv och samarbetsinriktad arbetsmiljö. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Meriterande
• Erfarenhet av stabsarbete
• Erfarenhet av arbete med attraktions- och rekryteringsfrämjande aktiviteter
• Goda kunskaper i systemet PRIO
Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Sollefteå.
Befattningen kan innebära tjänsteresor och utbildning på annan ort förkommer.
Arbetstid: Till största del förlagd på dagtid vardagar, men schemalagd tjänstgöring under andra tider kan förekomma. I tjänsten ingår 3 h fysisk träning per vecka på arbetstid.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.
Upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen: HR-chef Johanna Holmlund Lautmann och HR-generalist Mikael Norberg
Ovanstående kontaktpersoner nås via FM växel: 08-788 75 00
Fackliga företrädare:
SACO, 08-613 48 00
SEKO, 0770-45 79 00
OFR/S, 08-402 40 00
OFR/O, 08-440 83 30
Ansökan: Välkommen med din ansökan senast 2026-04-08. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
2022 återetablerades Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår, I 21. Ett nytt regemente med månghundraåriga traditioner i Västernorrland och Jämtland. Hos oss får du möjlighet att vara med om någonting unikt, återetableringen av infanteriet i Nedre Norrland.
I 21 har idag verksamhet i Sollefteå, Östersund och Härnösand och har ansvar för Garnison Nedre Norrland. Vid Ångermanlands infanteribataljon och Jämtlands fältjägarkår utbildas värnpliktiga soldater för tjänstgöring i det nya moderna infanteriet för att kunna verka från fjäll till hav i subarktisk miljö.
Försvarsmaktens arbete är starkt kopplat till myndighetens värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Vi ser detta som särskilt viktigt i den tillväxt som nu sker med hänsyn till omvärlden, men också för den professionella utvecklingen. Personlig hälsa värdesätts och uppmuntras, det krävs för att kunna göra ett bra jobb för försvaret av Sverige.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. För att klara denna krävs i de flesta fall svenskt medborgarskap. Vid anställning inom Försvarsmakten följer också en krigsplacering, vidare ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands vid behov. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
