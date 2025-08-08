Hyveloperatör
Wallnäs Timber AB / Sågverksoperatörsjobb / Eksjö Visa alla sågverksoperatörsjobb i Eksjö
2025-08-08
, Nässjö
, Ydre
, Vetlanda
, Kinda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wallnäs Timber AB i Eksjö
, Vimmerby
eller i hela Sverige
Om rollen
Vi söker dig som vill arbeta med att vidareförädla vårt virke i fingerskarven och på våra hyvlerier. Du kommer att arbeta med modern utrustning där kvalitet står i centrum. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor och kräver både tekniskt kunnande och god känsla för detaljer.Publiceringsdatum2025-08-08Dina arbetsuppgifter
Övervaka och köra maskiner i fingerskarvslinje och hyvleri
Utföra kvalitetskontroller och justeringar
Förebyggande underhåll av maskiner
Felsökning och åtgärdande av driftstörningar på egen hand och tillsammans med tekniker
Om dig
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av process- eller sågverksindustrin. För att trivas i rollen har du ett tekniskt intresse och en naturlig fallenhet för problemlösning. Kvalifikationer
Erfarenhet av process- eller sågverksindustrin
God maskinvana och teknisk förståelse
Grundläggande datorkunskap, gärna vana att arbeta med maskinstyrning och maskinprogrammering
Kommunicera obehindrat på svenska, både i tal och skrift
B-körkortOm företaget
Wallnäs Timber är ett sågverk beläget utanför Mariannelund, Eksjö med anor från 1896 och med en lång tradition av att förädla skogens resurser. Vi är specialiserade på att producera trävaror i grova dimensioner, vilket gör oss till en unik aktör på marknaden.
Genom att kombinera vårt historiska arv med modern teknik och hållbart skogsbruk, säkerställer vi högkvalitativa produkter som uppfyller kraven hos våra kunder och samtidigt värnar om miljön. Vår verksamhet bygger på en helhetssyn där vi förvaltar skogen med omsorg och levererar värde i varje steg - från råvara till färdig produkt.
Vi erbjuder
Hos oss får du mer än bara ett jobb - vi erbjuder en arbetsplats där trivsel och välmående står i fokus. Du får tillgång till friskvårdsbidrag och regelbundna hälsoundersökningar för att må bra både på och utanför jobbet. Vi anordnar också olika aktiviteter som fiske, skidåkning och gemensamhetsjakter, där du kan umgås med kollegor och njuta av naturen.
Utöver detta omfattas du av förmåner enligt sågverksavtalet med GS-facket, vilket säkerställer schyssta villkor och trygga anställningsformer. Övrig information
Start: Enl. ök
Omfattning: Tills vidare, provanställning tillämpas
Arbetstid: Dagtid och/ eller skiftarbete
Lön: Enl. kollektivavtal
Placering: Vallnäs, Mariannelund Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
E-post: jobbansokan@wallnas.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Hyveloperatör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wallnäs Timber AB
(org.nr 559155-4380)
Vallnäs Vittsjögle 1 (visa karta
)
598 98 MARIANNELUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9450762