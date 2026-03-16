Hyrcenterchef till Wangeskog AB
Ps Partner AB / Chefsjobb / Umeå Visa alla chefsjobb i Umeå
2026-03-16
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ps Partner AB i Umeå
, Mark
, Sundsvall
, Kiruna
, Norrtälje
eller i hela Sverige
Wangeskog Hyrcenter AB är en stark partner inom maskinuthyrning på den svenska marknaden med många års erfarenhet. Företaget är idag Sveriges enda privatägda maskinuthyrare som är rikstäckande med runt trettio lokala hyrcenter från Trelleborg i söder till Kiruna i norr. Wangeskog ingår i den familjeägda koncernen AB Gullringsbo Egendomar. Rötterna finns inom bygg- och fastighetsbranschen. Wangeskog vänder sig till den professionella marknaden inom bygg, anläggning, industri och energisektorerna. Kundbasen är bred och består av både privata och offentliga företag. www.wangeskog.se
Wangeskog söker nu en engagerad och varm hyrcenterchef till hyrcentret i Umeå Det här är en roll för dig som tycker om att bygga starka team, har ett genuint intresse för maskiner och trivs i miljöer där bygg och anläggning är en naturlig del av vardagen. Lokal kännedom och ett upparbetat kontaktnät i Umeå med omnejd är en stor fördel.
Som hyrcenterchef är du nära både medarbetare och kunder. Du skapar en trygg och trivsam arbetsmiljö, driver verksamheten framåt och ser till att både service och arbetsglädje håller hög nivå. Du blir en del av den regionala ledningsgruppen och arbetar i ett varmt och sammansvetsat team som stöttar varandra och gärna delar både skratt och vardagsutmaningar.
Ansvarsområden:
• Operativt ansvar för uthyrningsverksamheten på hyrcentret
• Personal- och arbetsmiljöansvar samt dagligt ledarskap för teamet
• Ekonomiskt ansvar för hyrcentret
• Stöd vid inköp och inventering av maskinparken tillsammans med regional ledningsgrupp
• Bygga och vårda goda kundrelationer, både nya och befintliga
• Samarbete med kollegor inom regionen samt övriga hyrcenter i Sverige
På hyrcentret möts kunderna av en familjär känsla. Det är vanligt att någon tittar in för en kopp kaffe och en pratstund, och det är något som uppskattas och värnas om. Som medarbetare får man också ta del av fina förmåner, till exempel ett generöst friskvårdsbidrag och sjukvårdsförsäkring.
Wangeskog söker en person som har:
• Dokumenterad ledarerfarenhet
• Erfarenhet från relevant bransch, lokal kännedom och ett upparbetat kontaktnät
• Erfarenhet av kundbearbetning och kundvård
• God ekonomisk kunskap kopplad till för rollen förekommande uppgifter
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska
• Goda IT-kunskaper
• B-körkort, krav
Personlig lämplighet kommer att väga tungt.
Låter rollen som hyrcenterchef i Umeå som nästa steg i din karriär? Skicka in din ansökan redan idag, urval sker löpande. För frågor är du välkommen att kontakta konsult Johan Jacobsson, Johan.jacobsson@pspartner.se
eller Anna Petersson Anna.petersson@pspartner.se
Tillsammans bygger vi starka team och långsiktiga relationer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-12
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ps Partner AB
(org.nr 556816-1961), https://www.pspartner.se
903 26 UMEÅ Arbetsplats
PS Partner Jobbnummer
9799844