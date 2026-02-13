Huvudbesiktningsman
2026-02-13
Senior Huvudbesiktningsman - Industribyggnation, Luleå (Hybrid)
COMPANY PROFILE:
Beyondo rekryterar till ett av Sveriges största industriella investeringsprojekt. Vår kund är ett internationellt industribolag som just nu bygger upp en ny, modern produktionsanläggning i norra Sverige. Projektet omfattar omfattande nybyggnation inom tung industri, inklusive avancerad processutrustning, högteknologiska produktionslinjer och betydande infrastrukturarbeten.
Detta fleråriga projekt är en del av en större europeisk satsning på energi- och klimatvänlig industriell utveckling, där ny teknik och elektrifiering står i fokus. Kunden investerar i nya produktionsmetoder som ska bidra till minskad miljöpåverkan och stärkt konkurrenskraft för framtidens industri.
För att säkerställa kvalitet, säkerhet och full efterlevnad av AB 04/ABT 06 söker vi en erfaren och oberoende senior huvudbesiktningsman som vill ta en central roll i projektets bygg- och leveransfas.
REGION:
Tjänsten är hybridbaserad, vilket innebär att du kan arbeta på distans upp till 100 %. Resor till Luleå sker löpande beroende på projektets behov och besiktningsplan.
Projektets längd är minst 24 månader, och arbetstiden varierar flexibelt över tid - från 25 % upp till 100 % under intensiva faser.
TASKS / RESPONSIBILITIES:
Rollen passar dig som trivs med att kombinera självständigt arbete, tydlig struktur och en hög grad av tekniskt ansvar. Som Senior Huvudbesiktningsman kommer du att:
Du kommer bland annat att:
* vara formellt utsedd Huvudbesiktningsman enligt AB 04 / ABT 06
* planera, samordna och genomföra besiktningar i enlighet med projektets besiktningsplan
* säkerställa att utförda arbeten följer ritningar, tekniska specifikationer och kontraktskrav
* leda besiktningsaktiviteter tillsammans med entreprenörer, underbesiktningsmän, QA/QC och projektledning
* dokumentera resultat genom protokoll, bristlistor och uppföljningsrapporter tills ärenden är avslutade
* upprätthålla full opartiskhet och integritet i alla bedömningar
* sammanställa slutrapport efter avslutad besiktningsfas
PROFILE:
Vi söker dig som har en professionell tyngd och van vid att arbeta i komplexa industri- eller anläggningsprojekt. För att lyckas i rollen behöver du ha:
• flerårig erfarenhet som Huvudbesiktningsman för större industri- eller byggprojekt i Sverige
* mycket god förståelse för AB 04 / ABT 06 och svensk entreprenadjuridik
* relevant certifiering/behörighet för att agera Huvudbesiktningsman
* teknisk bakgrund inom bygg, anläggning, maskin, el eller närliggande ingenjörsområde
* flytande svenska, god engelska och trygg kommunikationsförmåga
* förmåga att arbeta självständigt, hantera många parallella processer och skapa struktur i komplexa skeden
Meriterande är även erfarenhet av:
* multientreprenad och stora processindustrier
* commissioning, QA/QC eller kvalitetssäkring i industriella miljöer
SALARY / RECRUITMENT PROCESS:
Rekryteringsprocessen inleds med ett första möte med Karin på Beyondo (karin@beyondo.se
). Därefter följer en till två digitala intervjuer med kundens HR och ansvariga chefer. Vi värdesätter transparens, tydlig kommunikation och en process där både kandidat och kund känner sig trygga hela vägen.
Lön och villkor diskuteras i samband med första intervjun och erbjuds i nivå med svensk marknad och uppdragets omfattning.
HOW TO APPLY:
Om du är intresserad av rollen, ansök via länken.
Vi behandlar endast ansökningar som skickas via vårt system och återkommer så snart vi har gått igenom din profil.
