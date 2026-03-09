Husvagns/Husbils reparatör
2026-03-09
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
Vi söker en husvagn- och husbilsreperatör.
Vill du arbeta med frihet på hjul? Vi på Husvagnscenter i Valbo söker nu en engagerad och noggrann husvagn- och husbilsreperatör. till vårt team i verkstaden.
Hos oss arbetar du i en bransch där fritid, resande och teknik möts. Vi servar och reparerar husbilar och husvagnar av flera olika märken och hjälper våra kunder att få en trygg och problemfri resa.

Dina arbetsuppgifter
Som reparatör hos oss kommer du bland annat att arbeta med:
• Service och reparation av husbilar och husvagnar
• Felsökning av el, gasol, värme och vatten
• Montering av tillbehör och utrustning
• Fukttester och genomgångar inför leverans
• Allmänt verkstadsarbete
Vi söker dig som:
• Har tekniskt intresse och är händig
• Erfarenhet från fordon, verkstad, el eller liknande arbete är meriterande
• Är noggrann, ansvarstagande och arbetar bra i team
• B-körkort är ett krav (C-kort är meriterande)
Vi erbjuder
• Ett varierande och praktiskt arbete
• Möjlighet att utvecklas inom en växande bransch
• Arbete med moderna husbilar och husvagnar
Tjänsten är på heltid.
Tillträde sker enligt överenskommelse.
Skicka din ansökan via e-post till kjell@husvagnscenterivalbo.se
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
e-postadress
E-post: verkstaden@husvagnscenterivalbo.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "verkstads personal".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Husvagnscenter i Valbo AB
(org.nr 556414-3385)
Bakvretsgatan 1
)
802 93 GÄVLE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9785189