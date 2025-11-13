Husmor till vårt Premium-team - Hemfrid Stockholm
2025-11-13
Vi söker Husmor till vårt Premium-team
Vi söker en erfaren, pålitlig och engagerad Husmor som vill bli en värdefull del av vårt team. Rollen ställer höga krav på kvalitet, noggrannhet och ett genuint intresse för matlagning, service och hushållsarbete. Tjänsten är heltid, 08:00-17:00, och är placerad i centrala Stockholm.
Din profil Vi söker dig som:
Har flytande svenska i tal och skrift
Har B-körkort (absolut krav) och gärna egen bil
Har erfarenhet av hushållsarbete, matlagning eller liknande serviceyrken
Är noggrann, ansvarsfull och har öga för detaljer
Trivs med att arbeta självständigt och ta eget ansvar
Arbetsuppgifter Som Husmor ansvarar du för ett brett spektrum av hushålls- och serviceuppgifter, inklusive:
Handla basvaror online, ta emot leveranser, ställa in varor och slänga gammalt
Handla färskvaror och vattna blommor
Laga mat - svensk husmanskost, klassiska franska och italienska rätter
Hålla högsta hygienstandard i kök och matlagning
Förbereda och duka inför måltider, laga mat till både vardag och helg
Fixa inför fester och ta emot gäster
Handdiska kristallglas och porslin, putsa silver kontinuerligt
Tvätta, stryka kläder och hantera garderob
Byta säsongskläder
Vattna blommor, torka av utemöbler och spola av terrassen
Diverse ärenden: handla, beställa och hämta varor
Säsongspynta och dekorera vid högtider såsom jul, påsk och kräftskivor
Vi erbjuder
Fast lön varje månad
Heltidstjänst med tillsvidareanställning efter en provanställning på 6 månader
Kollektivavtal och bra anställningsvillkor
Ansvarsförsäkring, sjukförsäkring och pensionsförsäkring
Friskvårdsbidrag
Ett professionellt och trevligt team
Om rekryteringsprocessen Efter att du skickat in din ansökan kontaktar vi dig för nästa steg. En bakgrundskontroll kommer att genomföras, och du kommer att få ett mejl från Oneflow Hemfrid som du behöver komplettera. För att vara aktuell för tjänsten krävs att du har svenskt personnummer.
Är du redo att ta ansvar för ett välskött hem och bidra med din kompetens? Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
