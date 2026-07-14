Hushållshjälp/städerska sökes deltid, Lindome
Bonusfamiljen AB / Städarjobb / Mölndal Visa alla städarjobb i Mölndal
2026-07-14
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bonusfamiljen AB i Mölndal
, Göteborg
eller i hela Sverige
Jag söker en pålitlig och erfaren person som kan hjälpa till med hushållet.
Arbetsuppgifter i detalj:
Städning – hela huset:
• Dammsugning och våttorkning av samtliga golv
• Dammtorkning av alla ytor, hyllor, lister och lampor
• Badrum och dusch: rengöring av toalett, handfat, duschkabin/duschväggar, kakel, fogar, speglar och kranar — avkalkning vid behov
• Kök: spis, ugn, fläkt, kyl/frys, mikrovågsugn, diskmaskin, arbetsytor och skåpluckor
• Persienner: dammtorkning och rengöring av persienner och gardinstänger
• Fönster: fönsterputs invändigt och utvändigt, inklusive karmar och fönsterbrädor
• Garage: sopning, rensning och ordning i garaget
• Dörrar, dörrhandtag, strömbrytare och kontakter torkas av
• Tömma papperskorgar och sopor, byta soppåsar
• Element, ventiler och golvbrunnar rengörs regelbundet
• Storstädning
Tvätt och kläder:
• Tvätt, torkning och vikning
• Strykning av kläder och linne
• Byte av sängkläder och bäddning
Kök och inköp:
• Förbereda måltider och matlådor
• Handla matvaror efter inköpslista
Trädgård:
• Rensa rabatter och hålla rent på uteplatser
• Vattna blommor och växter, inne och ute
• Plantera säsongsvis
Organisering:
• Organisera och hålla ordning i garderober, skåp och förråd
Vem du är:
• Ärlig, lojal och diskret — du respekterar att du arbetar i någons hem
• Noggrann och tar egna initiativ; ser vad som behöver göras utan att bli tillsagd
• Har dokumenterad erfarenhet av städning/hushållsarbete
• Kan uppvisa minst två referenser från tidigare arbetsgivare
• Uppvisar utdrag ur belastningsregistret innan anställning
• Talar svenska eller engelska
• Punktlig och stabil — jag söker någon för ett långsiktigt samarbetePubliceringsdatum2026-07-14Om tjänsten
Deltid med möjlighet till fast schema. Provanställning tillämpas. Lön enligt överenskommelse.
Ansökan: skicka ett personligt brev där du berättar om dig själv, din erfarenhet och dina referenser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-01
E-post: Freelancerswede@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bonusfamiljen AB
(org.nr 559084-5862) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
The Kitchen Catering & Events AB Jobbnummer
10002956