Hushållshjälp/städerska sökes deltid, Lindome

Bonusfamiljen AB / Städarjobb / Mölndal
2026-07-14


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Jag söker en pålitlig och erfaren person som kan hjälpa till med hushållet.

Arbetsuppgifter i detalj:

Städning – hela huset:

• Dammsugning och våttorkning av samtliga golv
• Dammtorkning av alla ytor, hyllor, lister och lampor
• Badrum och dusch: rengöring av toalett, handfat, duschkabin/duschväggar, kakel, fogar, speglar och kranar — avkalkning vid behov
• Kök: spis, ugn, fläkt, kyl/frys, mikrovågsugn, diskmaskin, arbetsytor och skåpluckor
• Persienner: dammtorkning och rengöring av persienner och gardinstänger
• Fönster: fönsterputs invändigt och utvändigt, inklusive karmar och fönsterbrädor
• Garage: sopning, rensning och ordning i garaget
• Dörrar, dörrhandtag, strömbrytare och kontakter torkas av
• Tömma papperskorgar och sopor, byta soppåsar
• Element, ventiler och golvbrunnar rengörs regelbundet
• Storstädning

Tvätt och kläder:

• Tvätt, torkning och vikning
• Strykning av kläder och linne
• Byte av sängkläder och bäddning

Kök och inköp:

• Förbereda måltider och matlådor
• Handla matvaror efter inköpslista

Trädgård:

• Rensa rabatter och hålla rent på uteplatser
• Vattna blommor och växter, inne och ute
• Plantera säsongsvis

Organisering:

• Organisera och hålla ordning i garderober, skåp och förråd

Vem du är:

• Ärlig, lojal och diskret — du respekterar att du arbetar i någons hem
• Noggrann och tar egna initiativ; ser vad som behöver göras utan att bli tillsagd
• Har dokumenterad erfarenhet av städning/hushållsarbete
• Kan uppvisa minst två referenser från tidigare arbetsgivare
• Uppvisar utdrag ur belastningsregistret innan anställning
• Talar svenska eller engelska
• Punktlig och stabil — jag söker någon för ett långsiktigt samarbete

Publiceringsdatum
2026-07-14

Om tjänsten
Deltid med möjlighet till fast schema. Provanställning tillämpas. Lön enligt överenskommelse.

Ansökan: skicka ett personligt brev där du berättar om dig själv, din erfarenhet och dina referenser.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-01
E-post: Freelancerswede@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Bonusfamiljen AB (org.nr 559084-5862)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
The Kitchen Catering & Events AB

Jobbnummer
10002956

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