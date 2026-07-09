Hushållerska - Hemfrid Stockholm

Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Stockholm
2026-07-09


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Visa alla jobb hos Hemfrid i Sverige AB i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige

BLI EN DEL AV HEMFRID – VI SÖKER SERVICEMEDARBETARE I STOCKHOLMS LÄN! 🌟
Vill du arbeta i ett serviceyrke där du får möjlighet att göra skillnad varje dag? Tycker du om att arbeta självständigt, skapa trivsel och ge kunder service i toppklass? Då kan Hemfrid vara rätt arbetsplats för dig!
Vem är du?
På Hemfrid arbetar vi varje dag för att göra livet enklare för våra kunder. Därför söker vi dig som gillar service och tycker om att hjälpa människor i deras vardag.
Vi tror att du är:

Självständig och ansvarstagande

Noggrann och detaljorienterad

Punktlig och positiv

Serviceinriktad och professionell

Social och tycker om att arbeta med människor

Publiceringsdatum
2026-07-09

Om tjänsten
Som servicemedarbetare hos Hemfrid hjälper du våra kunder att skapa rena, trivsamma och välorganiserade hem. Du arbetar självständigt och ansvarar för att leverera hög kvalitet och god service hos varje kund.

Dina arbetsuppgifter
Dammsugning och dammtorkning

Moppning och rengöring av ytor

Tvätt, vikning och strykning av kläder

Bäddning och byte av sängkläder

Ge kundens hem det lilla extra

Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet från servicearbete

Talar och förstår grundläggande svenska eller engelska

Kan arbeta vardagar mellan kl. 08.00–17.00

Trivs med ett självständigt och flexibelt arbete

Det är meriterande om du:
Har erfarenhet som hemstädare, hushållerska eller liknande arbete

Har B-körkort

Det här erbjuder vi dig:
Fast månadslön

Tillsvidareanställning på 50–75 %

Kollektivavtal och trygga arbetsvillkor

Försäkringar och tjänstepension

Friskvårdsbidrag

Utbildning inom hemstädning och service

Möjlighet att utvecklas inom företaget

Gratis mobilabonnemang

Ett internationellt team med kollegor från hela världen 🙌

Om Hemfrid
Hemfrid är Sveriges ledande företag inom hushållsnära tjänster. Vi hjälper våra kunder med allt från städning och tvätt till flytt, trädgårdsarbete och andra tjänster i hemmet. Tillsammans skapar vi en enklare vardag och högre livskvalitet för våra kunder.
Rekryteringsprocess
Som en del av rekryteringsprocessen genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Vill du bli en del av Hemfrid? Ansök redan idag!
Välkommen till Hemfrid! ✨
JOIN OUR TEAM – WE ARE LOOKING FOR NEW SERVICE WORKERS IN STOCKHOLM COUNTY! 🌟
Are you looking for a job where you can make a real difference in people's everyday lives? Do you enjoy working independently, providing excellent service, and creating clean and welcoming homes? Then we would love to meet you!
Who are you?
At Hemfrid, we are passionate about making everyday life easier for our customers. That's why we are looking for someone who enjoys service and helping people.
We believe that you are:

Independent and responsible

Detail-oriented and thorough

Punctual and positive

Service-minded and professional

A people person who enjoys helping others

About the role
As a Service Worker at Hemfrid, you help customers create clean, comfortable, and organized homes. You work independently and take responsibility for delivering high-quality service to every customer.
Your tasks include:
Vacuuming and dusting

Mopping floors and cleaning surfaces

Laundry, folding, and ironing clothes

Changing bed linens and making beds

Adding the little extra touch to the customer's home

We are looking for someone who:
Has previous experience in service-related work

Speaks and understands basic Swedish or English

Can work weekdays between 08:00–17:00

Enjoys flexible and independent work

Meritorious:
Experience as a home cleaner, housekeeper, or similar role

A valid B driver's license

What we offer:
Fixed monthly salary

Permanent employment between 50–75%

Collective agreement and secure employment conditions

Insurance and occupational pension

Wellness allowance

Training within home cleaning and service

Opportunities to grow within the company

Free mobile phone subscription

An international team with colleagues from all over the world 🙌

About Hemfrid
Hemfrid is Sweden's leading company within household services. We help customers with cleaning, laundry, moving services, gardening, and much more. Together, we make everyday life easier and improve quality of life for our customers.
Recruitment process
As part of our recruitment process, we always conduct a background check before employment.
Would you like to join Hemfrid? Apply today!
Welcome to Hemfrid! ✨

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-05
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6297692-2094187".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Hemfrid i Sverige AB (org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Tulegatan 4 (visa karta)
113 53  STOCKHOLM

Arbetsplats
Hemfrid

Jobbnummer
9997969

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