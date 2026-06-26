Hushållerska - Hemfrid Stockholm
Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Stockholm Visa alla städarjobb i Stockholm
2026-06-26
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BLI EN DEL AV HEMFRID – VI SÖKER SERVICEMEDARBETARE I STOCKHOLMS LÄN! 🌟
Vill du arbeta i ett serviceyrke där du får möjlighet att göra skillnad varje dag? Tycker du om att arbeta självständigt, skapa trivsel och ge kunder service i toppklass? Då kan Hemfrid vara rätt arbetsplats för dig!
Vem är du?
På Hemfrid arbetar vi varje dag för att göra livet enklare för våra kunder. Därför söker vi dig som gillar service och tycker om att hjälpa människor i deras vardag.
Vi tror att du är:
Självständig och ansvarstagande
Noggrann och detaljorienterad
Punktlig och positiv
Serviceinriktad och professionell
Social och tycker om att arbeta med människorPubliceringsdatum2026-06-26Om tjänsten
Som servicemedarbetare hos Hemfrid hjälper du våra kunder att skapa rena, trivsamma och välorganiserade hem. Du arbetar självständigt och ansvarar för att leverera hög kvalitet och god service hos varje kund.Dina arbetsuppgifter
Dammsugning och dammtorkning
Moppning och rengöring av ytor
Tvätt, vikning och strykning av kläder
Bäddning och byte av sängkläder
Ge kundens hem det lilla extra
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet från servicearbete
Talar och förstår grundläggande svenska eller engelska
Kan arbeta vardagar mellan kl. 08.00–17.00
Trivs med ett självständigt och flexibelt arbete
Det är meriterande om du:
Har erfarenhet som hemstädare, hushållerska eller liknande arbete
Har B-körkort
Det här erbjuder vi dig:
Fast månadslön
Tillsvidareanställning på 50–75 %
Kollektivavtal och trygga arbetsvillkor
Försäkringar och tjänstepension
Friskvårdsbidrag
Utbildning inom hemstädning och service
Möjlighet att utvecklas inom företaget
Gratis mobilabonnemang
Ett internationellt team med kollegor från hela världen 🙌
Om Hemfrid
Hemfrid är Sveriges ledande företag inom hushållsnära tjänster. Vi hjälper våra kunder med allt från städning och tvätt till flytt, trädgårdsarbete och andra tjänster i hemmet. Tillsammans skapar vi en enklare vardag och högre livskvalitet för våra kunder.
Rekryteringsprocess
Som en del av rekryteringsprocessen genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Vill du bli en del av Hemfrid? Ansök redan idag!
Välkommen till Hemfrid! ✨
JOIN OUR TEAM – WE ARE LOOKING FOR NEW SERVICE WORKERS IN STOCKHOLM COUNTY! 🌟
Are you looking for a job where you can make a real difference in people's everyday lives? Do you enjoy working independently, providing excellent service, and creating clean and welcoming homes? Then we would love to meet you!
Who are you?
At Hemfrid, we are passionate about making everyday life easier for our customers. That's why we are looking for someone who enjoys service and helping people.
We believe that you are:
Independent and responsible
Detail-oriented and thorough
Punctual and positive
Service-minded and professional
A people person who enjoys helping others
About the role
As a Service Worker at Hemfrid, you help customers create clean, comfortable, and organized homes. You work independently and take responsibility for delivering high-quality service to every customer.
Your tasks include:
Vacuuming and dusting
Mopping floors and cleaning surfaces
Laundry, folding, and ironing clothes
Changing bed linens and making beds
Adding the little extra touch to the customer's home
We are looking for someone who:
Has previous experience in service-related work
Speaks and understands basic Swedish or English
Can work weekdays between 08:00–17:00
Enjoys flexible and independent work
Meritorious:
Experience as a home cleaner, housekeeper, or similar role
A valid B driver's license
What we offer:
Fixed monthly salary
Permanent employment between 50–75%
Collective agreement and secure employment conditions
Insurance and occupational pension
Wellness allowance
Training within home cleaning and service
Opportunities to grow within the company
Free mobile phone subscription
An international team with colleagues from all over the world 🙌
About Hemfrid
Hemfrid is Sweden's leading company within household services. We help customers with cleaning, laundry, moving services, gardening, and much more. Together, we make everyday life easier and improve quality of life for our customers.
Recruitment process
As part of our recruitment process, we always conduct a background check before employment.
Would you like to join Hemfrid? Apply today!
Welcome to Hemfrid! ✨ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6297692-2072883". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hemfrid i Sverige AB
(org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Tulegatan 11 (visa karta
)
113 53 STOCKHOLM Arbetsplats
Hemfrid Jobbnummer
9980759