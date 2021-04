Husfru till inre service/house keeping på Gekås boendeanläggning - Gekås Ullared AB - Administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Falkenberg

Gekås Ullared AB / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Falkenberg2021-04-06Gekås Ullared är Skandinaviens största varuhus, beläget i Falkenbergs kommun och den huvudsakliga reseanledningen för de flesta som åker till destination Ullared. Hit söker sig 4,8 miljoner besökare per år vilket gör oss till Sveriges största utflyktsmål. I varuhuset säljs "allt till hemmet som får plats i en bil". I företaget ryms dessutom boende och restauranger. Gekås har haft en ständig tillväxt sedan starten 1963 och 2018 uppgick försäljningen till 5,4 miljarder kronor.Gekås driver en camping med 750 platser, en stugby med 300 stugor och ett hotell med 111 rum. Boendeanläggningarna har över 550 000 gästnätter på ett år och vi inhyser uppemot 4 000 gäster per natt under högsäsong.Tjänsten innebär att du ska arbeta systematiskt med att leda och fördela arbetet med rums-/stugstäd och lokalstäd på Gekås boendeanläggningar. Du ska säkerställa kvalitet på det arbete som utförs och har personalansvar för din del av arbetsgruppen. Ansvaret delas med en annan servicechef som verkar i första hand på annan del av området. Ni kommer att arbeta nära varandra och bilda ett team med hjälp av ett antal skiftledare som leder det dagliga skiftet.Stor del av arbetsuppgifterna består i bemanningsplanering, schemaläggning och att coacha och utveckla medarbetarna. Erfarenhet av tidigare ledarroll och kunskap om ergonomi och arbetsmiljöarbete är meriterande. God språkvana i främst svenska och engelska språket samt god datavana är ett krav.För att du ska fungera bör du ha ett genuint intresse för service och värdskap. Du ska ha sinne för ordning och reda. Du kommer ingå i ett team på Gekåsyn och Hotellet med framåtanda och i ett spännande företag i ständig utveckling.B-körkort krävs.Arbetstid: Heltid, schemalagd arbetstid där även helger ingår.Varaktighet: Tillsvidare med 6 månaders provanställning.Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-04-20Välkommen med din ansökan och CV via vår karriärsida www.gekas.se/jobb Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificerat2021-04-06Enligt kollektivavtalSista dag att ansöka är 2021-04-20Gekås Ullared AB5674359