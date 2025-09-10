Hundfrisör
Vi söker en hundfrisör till vår hundsalong!
Älskar du hundar och vill arbeta i en trivsam och positiv miljö? Vi söker nu en hundfrisör som vill bli en del av vårt team!Publiceringsdatum2025-09-10Om företaget
Vi är en hundsalong med fokus på hundens välbefinnande. Hos oss möts du av en trygg och professionell arbetsmiljö där vi värdesätter både kvalitet och glädje i arbetet.
Vi erbjuder:
Trevlig och stödjande arbetsmiljö
Flexibel anställningsform (deltid/heltid eller timanställning efter överenskommelse)
Möjlighet att påverka dina arbetstider
En arbetsplats där vi ser till både hundens och personalens trivsel
Vi söker dig som:
Har utbildning eller erfarenhet som hundfrisör
Är trygg och lugn i hanteringen av olika hundraser
Har ett öga för detaljer och känsla för service
Är ansvarstagande, positiv och gillar att arbeta självständigtDina arbetsuppgifter
Klippning, trimning och bad av hundar
Päls- och tassvård
Kundbemötande och rådgivning kring pälsvård Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
E-post: info@hundfrisorspa.se Arbetsgivarens referens
