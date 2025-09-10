Hundfrisör

Hundfrisören & SPA Stockholm AB / Djuruppfödarjobb / Stockholm
2025-09-10


Vi söker en hundfrisör till vår hundsalong!
Älskar du hundar och vill arbeta i en trivsam och positiv miljö? Vi söker nu en hundfrisör som vill bli en del av vårt team!

Om företaget
Vi är en hundsalong med fokus på hundens välbefinnande. Hos oss möts du av en trygg och professionell arbetsmiljö där vi värdesätter både kvalitet och glädje i arbetet.
Vi erbjuder:
Trevlig och stödjande arbetsmiljö
Flexibel anställningsform (deltid/heltid eller timanställning efter överenskommelse)
Möjlighet att påverka dina arbetstider
En arbetsplats där vi ser till både hundens och personalens trivsel

Vi söker dig som:
Har utbildning eller erfarenhet som hundfrisör
Är trygg och lugn i hanteringen av olika hundraser
Har ett öga för detaljer och känsla för service
Är ansvarstagande, positiv och gillar att arbeta självständigt

Dina arbetsuppgifter
Klippning, trimning och bad av hundar

Päls- och tassvård

Kundbemötande och rådgivning kring pälsvård

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
E-post: info@hundfrisorspa.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobb".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hundfrisören & SPA Stockholm AB (org.nr 559278-8425)
Artemisgatan 49 C (visa karta)
115 42  STOCKHOLM

Jobbnummer
9502398

