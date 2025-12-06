Hunddagisbiträde

Hunderiet Östra Aros HB / Djuruppfödarjobb / Uppsala
2025-12-06


Jobbannons hunddagisbiträde
Jobbannons: Hunddagisbiträde - 100 %

Arbetsplats: Uppsala Hunddagis
Anställningsform: Heltid, 100 %, ev. Behöver vi en på deltid också (ca 5 tim/dag)
Tillträde: 20260107 eller enligt överenskommelse
Plats: Uppsala

Publiceringsdatum
2025-12-06

Om företaget
Uppsala Hunddagis är ett tryggt, professionellt och omtänksamt hunddagis där hundarnas välmående alltid står i centrum. Vi erbjuder en stimulerande miljö med fokus på trygghet, aktivitet och individanpassad omvårdnad. Nu söker vi en engagerad och ansvarstagande person som vill bli en del av vårt team!

Dina arbetsuppgifter
Som hunddagisbiträde hos oss arbetar du främst med:

Daglig omvårdnad av hundar i grupp

Rastning, promenader och aktivering

Städning och skötsel av lokaler och boxar

Ta emot och lämna ut hundar vid öppning och stängning

Dokumentation och kommunikation med hundägare

Enklare administrativa uppgifter vid behov

Samarbete i team och medverkan till en trygg, positiv miljö för både hundar och människor

Kvalifikationer
Vi söker dig som:

Har erfarenhet av att arbeta med hundar eller har egen omfattande hundvana

Trivs med ett aktivt arbete utomhus i alla väder

Är trygg, lugn och kan hantera flera hundar samtidigt, även större hundar.

Är ansvarsfull, punktlig och har god samarbetsförmåga

Har god fysisk arbetsförmåga

Har fyllt 18 år

Meriterande: utbildning inom hund eller djurvård, B-körkort, erfarenhet av grupphållning av hund

Dina personliga egenskaper
Vi värdesätter att du är engagerad, empatisk och har ett genuint intresse för hundars beteende och välmående. Du behöver kunna arbeta strukturerat, vara initiativtagande och ha en positiv inställning.

Vi erbjuder

En varm och trivsam arbetsplats

Ett varierande arbete med mycket ansvar

Möjlighet att utvecklas inom hundhållning och beteende

Ett härligt team som brinner för hundarnas bästa

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och ett personligt brev till jobb @ uppsalahunddagis.se så fort som möjligt.
Frågor besvaras av Lasse 0761460027
www.UppsalaHunddagis.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05
E-post: Jobb@uppsalahunddagis.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hunderiet Östra Aros HB
Vattholmavägen 63 (visa karta)
754 40  UPPSALA

Jobbnummer
9632069

