Hunddagisbiträde
Hunderiet Östra Aros HB / Djuruppfödarjobb / Uppsala Visa alla djuruppfödarjobb i Uppsala
2025-12-06
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hunderiet Östra Aros HB i Uppsala
Jobbannons hunddagisbiträde
Jobbannons: Hunddagisbiträde - 100 %
Arbetsplats: Uppsala Hunddagis
Anställningsform: Heltid, 100 %, ev. Behöver vi en på deltid också (ca 5 tim/dag)
Tillträde: 20260107 eller enligt överenskommelse
Plats: UppsalaPubliceringsdatum2025-12-06Om företaget
Uppsala Hunddagis är ett tryggt, professionellt och omtänksamt hunddagis där hundarnas välmående alltid står i centrum. Vi erbjuder en stimulerande miljö med fokus på trygghet, aktivitet och individanpassad omvårdnad. Nu söker vi en engagerad och ansvarstagande person som vill bli en del av vårt team!Dina arbetsuppgifter
Som hunddagisbiträde hos oss arbetar du främst med:
•
Daglig omvårdnad av hundar i grupp
•
Rastning, promenader och aktivering
•
Städning och skötsel av lokaler och boxar
•
Ta emot och lämna ut hundar vid öppning och stängning
•
Dokumentation och kommunikation med hundägare
•
Enklare administrativa uppgifter vid behov
•
Samarbete i team och medverkan till en trygg, positiv miljö för både hundar och människorKvalifikationer
Vi söker dig som:
•
Har erfarenhet av att arbeta med hundar eller har egen omfattande hundvana
•
Trivs med ett aktivt arbete utomhus i alla väder
•
Är trygg, lugn och kan hantera flera hundar samtidigt, även större hundar.
•
Är ansvarsfull, punktlig och har god samarbetsförmåga
•
Har god fysisk arbetsförmåga
•
Har fyllt 18 år
•
Meriterande: utbildning inom hund eller djurvård, B-körkort, erfarenhet av grupphållning av hundDina personliga egenskaper
Vi värdesätter att du är engagerad, empatisk och har ett genuint intresse för hundars beteende och välmående. Du behöver kunna arbeta strukturerat, vara initiativtagande och ha en positiv inställning.
Vi erbjuder
•
En varm och trivsam arbetsplats
•
Ett varierande arbete med mycket ansvar
•
Möjlighet att utvecklas inom hundhållning och beteende
•
Ett härligt team som brinner för hundarnas bästaSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och ett personligt brev till jobb @ uppsalahunddagis.se så fort som möjligt.
Frågor besvaras av Lasse 0761460027www.UppsalaHunddagis.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05
E-post: Jobb@uppsalahunddagis.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hunderiet Östra Aros HB
Vattholmavägen 63 (visa karta
)
754 40 UPPSALA Jobbnummer
9632069