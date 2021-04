Humana söker verksamhetschef till Berggården i Örebro - Humana AB - Sjukvårdschefsjobb i Örebro

Humana AB / Sjukvårdschefsjobb / Örebro2021-04-08Vill du jobba på ett företag där du varje dag bidrar till att ge andra människor ett bra liv och du erbjuds ett jobb med spännande utvecklingsmöjligheter? Välkommen till Humana.Just nu söker vi en erfaren verksamhetschef till vårt nybyggda (2019) äldreboende Humana Lillsjö Badväg i Kungsängen.Verksamheten tog emot de första kunderna hösten 2019 och idag är 7 av 8 avdelningar i gång. Från september 2019 har verksamhetschef och medarbetare arbetat väldigt aktivt för att implementera arbetssätt och rutiner, verksamheten har idag uppnått hög kvalitet.Läs mer om verksamheten HÄRSom verksamhetschefSom verksamhetschef ansvarar du för kvalitet, medarbetare, ekonomi samt beställarkontakter. Du driver och utvecklar verksamheten i samverkan med dina medarbetare utifrån verksamhetsplan, budget, lagar och andra styrande dokument. Att hela tiden utveckla och förbättra kvaliteten i verksamheten är en ledstjärna för dig.Sälj och marknadsföringsarbete är en självklar del av ditt jobb och du arbetar aktivt för att nå full beläggning i verksamheten och att ha en effektiv personalplanering.Du har ett nära och synligt ledarskap som är nödvändigt för att sätta arbetssätt, värderingar och bemötanden bland dina medarbetare.Du ingår i en trevlig och prestigelös regionledningsgrupp och rapporterar till regionchef. Till stöd har du en stab som omfattar kvalitet, HR, IT, marknad, ekonomi och lön. Du arbetar tätt och prestigelöst tillsammans med en biträdande verksamhetschef som hjälper dig med bl. a. med bemanning och planering.Vem är du?Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning inom vård och omsorg(t ex sjuksköterska, social omsorg, fysioterapeut, arbetsterapeut)Du har minst 3 års erfarenhet som chef inom äldreomsorgenDu är affärsmässig, gillar sälj och har tydligt kundfokusDu leder med en stor självinsikt, med rak och tydlig kommunikation och genom att bygga goda och varaktiga relationerDu har ett stort engagemang och är värderingsstarkDu har ett coachande förhållningssätt och vill se dina medarbetare växaDu är lösningsorienterad och kan växla perspektiv från det lilla till en större bildVad får du?Möjlighet att delta i LedarprogramCoachande och stöttande chefer nära digMöjlighet till regelbunden professionell handledningKarriär- och utvecklingsmöjligheterFriskvårdsbidragKollektivavtalOm HumanaHumana utvecklar och levererar omsorgstjänster efter människors behov och samhällets önskemål. Vi drivs av viljan att ge våra kunder ökad livskvalitet och en bra vardag. Att alla har rätt till ett bra liv är en naturlig utgångspunkt för oss på Humana.Vi tror på Engagemang, Ansvar och Glädje och kombinerar en nära relation till våra kunder med styrkan i att vara ett stort modernt nordiskt bolag med många utvecklingsmöjligheter. Hos oss deltar, påverkar och beslutar du.Känner du dig inspirerad av vårt företag och jobbet som verksamhetschef på Humana?Vad händer nu?Sista ansökningsdag för tjänsten är 2020-09-27. Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag. Under rekryteringsprocessen kan du komma att få genomgå telefonintervjuer, tester och kompetensbaserade intervjuer.Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta regionchef Karin Lagerbielke på karin.lagerbielke@humana.se eller 070-255 42 14.Välkommen med din ansökan!2021-04-08Tillsvidareanställning, Heltid / DagtidLön enligt överenskommelseVi tillämpar sex månaders provanställningLäs mer om Humana på www.humana.se Varaktighet, arbetstidHeltidEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-07Humana AB5677525