Human Factor Engineer - HFI inom samällsviktiga projekt
Friday Väst AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-02-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Friday Väst AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Är du ingenjör med erfarenhet inom User Experience och Human Factors Integration - då kan det här vara tjänsten för dig! I denna roll får du arbeta i samhällskritiska projekt med möjligheter till stort ansvar.
OM TJÄNSTEN:
Vår kund söker nu en ny kollega att ansluta till deras team, där företaget du ansluter till är ett högteknologiskt företag där med samhällsviktiga projekt. I rollen som Human Factor Engineer kommer du att arbeta med design och tester av olika produkter och hela tiden prova dig fram till olika lösningar och resultat. Exempelvis kan du få en produkt att testa mot sand, vatten, vibrationer och därefter se till att ergonomiska ändringar görs så att produkterna blir användarvänliga och formas till att bli anpassade för människor att använda.
Arbetet är en blandning av hands on tester och att sedan kunna dokumentera resultat och ändringar för att sedan kunna presentera det vidare till kollegor. Det blir väsentligt för rollen att du vågar tycka till och komma med förändringsförslag för att kunna föra arbetet framåt.
VI SÖKER DIG SOM:Har en högskole- eller civilingenjörsexamen inom exempelvis UX/HFI
Har minst ett års arbetserfarenhet av liknande arbetsuppgifter
Har erfarenhet samt gediget intresse för materiella och fysiska tester
Är flytande i svenska och engelska, i såväl tal som skrift
Som person tror vi att du är prestigelöst, ödmjuk och inte har några problem med att kunna backa bandet och göra om. Du är även nyfiken, målinriktad och hjälpsam för att tillsammans med ditt team uppnå bra resultat.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att vara anställd av Friday.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där kund har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
ÖVRIG INFO: Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Stockholm, Solna
Rekryteringsansvarig: Alice Tegebro
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326) Arbetsplats
Friday Jobbnummer
9737658