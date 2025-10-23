Hudterapeut- Massör
2025-10-23
, Älvkarleby
, Östhammar
, Gävle
, Sandviken
Vi söker en ny kollega till vårat team.
• Massör/ Naprapat/ Hudterapeut
Salong Aveny har nu funnits i 13 år. Vi håller till i nya, fina lokaler som är både mysiga och personliga - med ett centralt läge, ett stenkast ifrån central stationen.
Vi är ett glatt gäng på sju personer som trivs väldigt bra ihop. Nu behöver vi bli fler.
Vi söker nu dig som passar in i vårat team- och vill bli en del av oss.
Vi letar efter dig som är positiv, driven och har ett varmt bemötande - både mot kunder och kollegor. Du gillar att ge det lilla extra, och brinner för att hjälpa människor att må bra. Det är ett stort plus om du är fysiskt stark och har ett extra intresse för massage och friskvård- och klarar flera massage behandlingar per dag, kan även bli heldagar med massage. Vi ser gärna att du är aktiv på sociala medier, samt har erfarenhet av marknadsföring.
Vi lägger stor vikt på person kemi, då det är extra viktigt för oss att vi trivs med varann och har en trevlig atmosfär.
Extra plus om du har erfarenhet av någon eller flera av dessa:
Massage, Naprapati, triggerpunktsterapi, idrott eller djupbindvävsmassage, lymfmassage, Akupunktur, fascia klinikerna, eller annan apparatur inom massage området.
SHR-godkänd hudterapeututbildning
NBE3000, Microneedling, Lashlift / Browlift, Diatermi
Känner du att det här passar in på dig? Tveka inte att höra av dig - vi ser fram emot att lära känna dig!
Anställning: Tills vidare 50-60% med chans till mer.
Skicka Cv och personligt brev till; sara@salongaveny.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-22
E-post: sara@salongaveny.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobb ansökan". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Adomeit, Sara
, http://www.salongaveny.se Arbetsplats
Adomeit Sara Jobbnummer
9571952