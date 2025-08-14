Hudterapeut/ Massör
2025-08-14
Hudterapeut/ Massör- vintersäsongen 2025/2026
På Hotel Bügelhof är det inte mer än ett snöbollskast till både lift och pist.
Vi har tagit det där med service ett litet steg längre, det där lilla extra som man inte förväntar sig.
Ni hittar oss på Sälfjällstorget i Lindvallen där ni har närheten till flertalet restauranger, affärer, skiduthyrningar och mycket mer.
Vi har 54 hotellrum, funktionellt inredda med inspiration från alperna och fjällen i en harmonisk mix.
Vi har även Restaurang Winter på hotellet. Här serverar vi god mat & dryck gjord på förstklassiga råvaror och tillagade med stort hjärta. Med en meny där det skall finnas något som passar alla.
I Winter LoungeBar, vårt "vardagsrum" kan ni sitta och slappna av i sköna soffgrupper med något gott till efter en lång dag på fjället.
Vi har även en mysig relaxavdelningen med bubbelpool, kallbad, bastu & solarium samt 2 st behandlingsrum för kroppsbehandlingar.
Vårt 4-stjärniga hotell erbjuder allt som behövs för underbar avkoppling oavsett om du åker skidor eller inte.
Vi söker dig som är utbildad massör eller med några års erfarenhet.
Du kommer att ta hand om våra gäster i relaxavdelningen.. Öppning/stängning av relaxen samt övriga dagliga sysslor.
Du är glad, du har ett gott öga för ordning och reda och inser att du kommer längre med ett leende och ser lösningar istället för problem. Du älskar att ge behandlingar och sätter service och din gäst i första rummet.
Du tycker om att hjälpa dina kollegor på hotellet, ser vad som ska göras och känner glädje i att vara delaktig.
Du vill dela med dig av din expertis med tips och råd till gäster och har inga problem att tala med gäster.
Vår målsättning är att alltid ge den mesta och den bästa servicen i en harmonisk och avkopplande miljö.
Då all bokning & betalning sker via hotellets reception finns man även tillgänglig där för mottagandet av gäster.
Stämmer detta in på dig?
Då är du varmt välkommen att söka jobb hos oss!
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan bli tillsatt tidigare.
Personalboende kan vi erbjuda i Sälens By, bil är ett måste då avståndet till hotellet är ca 7 km!
Hotellet har öppet från 27 november till 19 april! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
Detta är ett deltidsjobb.
Hotel Bügelhof i Sälen AB
(org.nr 556221-5839)
Hotel Bügelhof AB
9458374