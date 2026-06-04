Hudterapeut
Nanometer AB / Hälsojobb / Malmö Visa alla hälsojobb i Malmö
2026-06-04
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Hudterapeut
Är du en ambitiös hudterapeut som vill specialisera dig inom tatueringsborttagning och utvecklas till en riktig expert? Söker du ett ungt, internationellt och drivande team där utveckling, kvalitet och äkthet alltid kommer först? Då kan det här vara möjligheten du har letat efter.
I den här rollen utför du behandlingar och ger våra kunder den bästa hudupplevelsen de kan hitta & du bidrar aktivt till framgången för våra klinik i Malmö. Tänk dig att fördjupa din laser- och hudvårdskompetens, bygga långvariga kundrelationer och vara en del av en klinikkultur där kvalitet och äkthet driver allt vi gör.Publiceringsdatum2026-06-04Om företaget
Under 2026 går Rethink & Undo samman under ett gemensamt varumärke. Vårt uppdrag är att förändra synen på tatueringar som något permanent. Vi är idag marknadsledande i Skandinavien med 5 kliniker under varumärket Rethink och 6 kliniker i Nederländerna. Vi är ett ungt, dedikerat och drivande team på 40 personer som kombinerar medicinsk expertis med den senaste laserteknologin för att hjälpa människor att göra en nystart. Hos oss kommer expertis, kvalitet och äkthet alltid först. Vi växer snabbt och vår ambitiösa plan är att skala från 11 till mer än 50 kliniker till 2029! Ta en närmare titt på våra kliniker på @rethinktattoo och @undoyourtattoo på Instagram!
Om dig
Du är varm, omtänksam och brinner för hudvård. Du trivs med att arbeta nära kunder, har en naturlig förmåga att skapa förtroende och tar stolthet i att leverera behandlingar av högsta kvalitet.
Vad vi gärna ser
Avslutad yrkesutbildning eller högre yrkesutbildning inom hudvård eller estetik
Tillgänglig minst en helgdag och en kväll per vecka, med flexibilitet att hjälpa till vid behov
Ett genuint intresse för hudvård och kundens välmående
Flytande svenska och professionell engelska
Vi erbjuder
Möjligheten att arbeta med den mest avancerade pico lasern, PicoWay, och bredda din kompetens inom laserbehandlingar
Chansen att arbeta självständigt med mycket kundkontakt där du kan ta ägarskap och växa som hudexpert
Möjlighet till personlig utveckling inom ett företag med internationella tillväxtambitioner och ett tydligt uppdrag
En lön i linje med din arbetslivserfarenhet
En informell arbetsmiljö med ett vänligt och entusiastiskt team
En betald intern upplärningsperiod på minst 4 veckor
Vill du vara en del av ett ambitiöst företag som sätter en ny standard inom tatueringsborttagning och expanderar över hela Europa? Ansök redan nu genom att skicka ditt CV och personliga brev till anton@rethinktattoo.com
Besök vår webbplats på www.rethinktattoo.com
för mer information om oss och tatueringsborttagning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04
E-post: anton@rethinktattoo.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nanometer AB
(org.nr 559257-6697), http://rethinktattoo.com
Gråbrödersgatan 7, Malmö (visa karta
)
211 21 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Rethink Jobbnummer
9948792