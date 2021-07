HT2021: Headcoach till Parkour-skola - Stockholm Sport Academy AB - Administratörsjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Stockholm Sport Academy AB

Stockholm Sport Academy AB / Administratörsjobb / Stockholm2021-07-07Är du vår nya Parkour-stjärna?Älskar du att klättra, springa, hoppa och träna? Stockholm Sport Academy söker ungdomsledare till parkourverksamhet i Stockholm.Vi söker just nu en ungdomsledare som vill jobba och undervisa barn och ungdomar i parkour/freerunning.Som ledare jobbar man i gymnastiksalar runt om i Stockholm 6-12 timmar i veckan. Du undervisar samma grupper varje vecka.Vi har grupper i Täby, Järfälla, Södermalm och Östermalm. Man jobbar i team av 2-3 tränare och är en förebild för alla elever man ansvarar för.Utöver den dagliga verksamheten finns det möjlighet att vara med och undervisa på dagläger under skollov. Tränarteamet undervisar i positiv anda och trivs ihop. Förutom tränarträffar arrangeras interna utbildningar 1-2 gånger per termin och personlig feedback från Headcoach ges kontinuerligt.2021-07-07Sista dag att ansöka är 2021-08-06Stockholm Sport Academy ABKarlavägen 1211431 Stockholm5852451