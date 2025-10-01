Hseq Handläggare
2025-10-01
Är du vår nya kollega?
OneCo Networks sätter hälsa, elsäkerhet, miljö och kvalitet på toppen av agendan. Vi växer nu och söker därför ytterligare en kollega på affärsområdet Power, som är ett av OneCos fyra affärsområden. Du är placerad på kontoret i Hässleholm och rapporterar till områdeschefen.
Ansvarsområde
Som HSEQ handläggare ansvarar du för att säkerställa att interna och externa HSEQ-krav efterlevs i den dagliga operativa verksamheten. Du har ett tätt samarbete med områdeschefer och HSEQ samordnare för affärsområdet Power. Du följer upp HSEQ-frågor i våra avtal, hanterar incidenter och driver ständiga förbättringar inom arbetsmiljö, miljö och kvalitet. Rollen förutsätter ett teknikintresse och att du är beredd att anta utmaningar inom HSEQ området. Resor i tjänsten förekommer.
Dina övergripande arbetsuppgifter
Operativt samverka med områdeschefer och HSEQ samordnare för att:
Planera, informera och hålla utbildningar inom arbetsmiljö, miljö och kvalitet
Genomföra safety walks, skyddsronder och besiktningar i fält och på kontor
Utföra HSEQ-kontroller och sammanställa rapporter
Följa upp incidenter och säkerställa åtgärder
Delta vid möten i verksamhet som med våra kunder kopplade till HSEQ området
Minst 1 års arbetslivserfarenhet av operativt arbete HSEQ-frågor (hälsa, elsäkerhet, miljö, kvalitet)
Minst 1 års erfarenhet från elnätsbolag eller entreprenör inom elnätsbranschen
3 årig teknisk eller el-relaterad gymnasieutbildning
Vidareutbildning inom arbetsmiljö, miljö och kvalitet
Meriterande
Hållbarhetsutbildning
Erfarenhet från ElnätsbranschenDina personliga egenskaper
Vi ser att du är nyfiken och villig att lära dig nya saker. Andra personliga egenskaper som värdesätts är att du är engagerad, strukturerad och samarbetsinriktad. Du behöver ett intresse för teknik, särskilt inom elnät och el.
Vad har OneCo att erbjuda dig?
På OneCo kommer du att bli en del av ett familjärt företag. Hos oss kan du räkna med en variationsrik vardag inom en platt organisation där du får möjligheten att utvecklas och vara med och påverka.
Vi på OneCo erbjuder även friskvårdsbidrag, föräldrapenningtillägg, ersättning för läkarvård och sjukvårdande behandlingar samt ersättning för receptbelagd medicin upp till högkostnadsskyddet. Vi har även rabatterade gruppförsäkringar som du har möjlighet att teckna och betala via löneavdrag.Så ansöker du
Låter tjänsten intressant? Välkommen med din ansökan!
Intervjuer sker löpande och därför kan tjänsten komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Har du frågor är du välkommen att kontakta områdeschef Karoline Haag 072-534 82 86 eller HSEQ-samordnaren för affärsområdet Fredrik Löfvendahl 076- 119 96 95.
Anställningsform: Tillsvidaretjänst med 6 månaders provanställning
Arbetstid: Dagtid vardagar. Heltid
Lön: Månadslön, övriga ersättningar enligt kollektivavtal
Placeringsort: Hässleholm eller enligt överenskommelse
Körkortskrav: Ja B körkort är ett krav
