Hrbp Läkargruppen Örebro

Inspireras du av att stötta verksamhetens chefer och medarbetare samt driva innovativ verksamhet framåt? Vi söker en HR Business Partner som vill jobba nära chefer, driva HR-arbetet i vardagen - och samtidigt trivs med att arbeta målstyrt och få saker att hända.
Sedan 1982 har Capio Läkargruppen erbjudit specialistsjukvård centralt i Örebro. Vi är en arbetsplats med stark laganda och familjär stämning, där vi sätter patientens behov, hög kvalitet och ständiga förbättringar i fokus.
Hos oss värdesätts samarbete och delaktighet - vi lär av varandra och strävar alltid efter att skapa en inkluderande och utvecklande arbetsmiljö. Vår verksamhet präglas av engagemang, omtanke och en hög serviceanda - gentemot våra patienter, våra kunder och varandra.
Vi erbjuder vård inom flera specialistområden: allmänmedicin, kirurgi, ortopedi, gynekologi, sömnapnéutredning, ögon, vaccination, öron-, näsa- och hals och sjukgymnastik. Vår verksamhet är främst inriktad på mottagning och dagkirurgi.
Din roll
Som HR Business Partner arbetar du brett inom hela HR-området - från arbetsmiljö och arbetsrätt till chefsstöd, rehab och processutveckling. Du kommer att rapportera till VD för Läkargruppen och arbetar nära chefer i vardagen.
Du utgår från Capio Läkargruppen som bedriver specialistsjukvård i centrala Örebro. Rollen är 50%, med eventuell möjlighet att utöka anställningsgraden på sikt.
Du är inte ensam - förutom alla kollegor inom Läkargruppen, blir du blir en del av ett HR-team för affärsområdet där Läkargruppen ingår. Hos oss finns både stöd och utrymme att ta ansvar. Här finns ingen prestige, bara en genuin vilja att hjälpa och lyfta varandra. När någon står inför en utmaning finns alltid kollegor nära till hands att fråga, ventilera med och hämta ny energi från.
Vi erbjuder dig
• .variation, bredd och många kontaktytor. Tempot är högt och behoven växlar, men för rätt person är detta en roll med stort handlingsutrymme och möjlighet att påverka. En utmaning för vissa - men en drömroll för dig som vill bidra till att förbättra människors hälsa varje dag.
Hos oss erbjuder vi även en inkluderande arbetsplats med en bred verksamhet och ett team med mångårig erfarenhet. Vi har en närvarande ledning, och flera olika supportfunktioner i huset. Vi har kollektivavtal, friskvårdsbidrag och möjlighet till att teckna sjukvårdsförsäkring.
Om dig
Vi söker dig som
Har relevant akademisk utbildning och 3-5 års erfarenhet från en bred HR-roll
Trivs med att vara bollplank och partner som skapar tillit och bygger starka relationer
Trivs med ett högt tempo, tydliga mål och att ta ansvar för din egen planering
Är trygg i arbetsrätt, arbetsmiljöfrågor och samverkan med fackliga parter
Vill bidra till att utveckla och förbättra våra arbetssätt, alltid med verksamhetens behov i fokus
Är strukturerad, självgående och förtroendeskapande
Har intresse för och erfarenhet av digitala verktyg och hur AI kan bidra inom HR - vi söker en kollega med framåtblick och utvecklingslust Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 1 oktober 2025
