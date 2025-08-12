HR-student sökes för praktik under HT 2025
Boxflow Staffing Syd AB / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2025-08-12
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Boxflow Staffing Syd AB i Göteborg
, Partille
, Kungälv
, Härryda
, Stenungsund
eller i hela Sverige
Är du en engagerad HR-student som vill få värdefull praktisk erfarenhet vid sidan av studierna? Har du ett intresse för rekrytering och administration? Då har vi den perfekta möjligheten för dig!
Hos oss på Boxflow kommer du att stödja vårt team med olika uppgifter, med särskilt fokus på rekrytering och administration. Du kommer att få möjlighet att arbeta med hela rekryteringsprocessen och få inblick i det dagliga HR-arbetet.
Om tjänsten:
Dina arbetsuppgifter kommer att inkludera att assistera vid annonsering av lediga tjänster och urvalsprocessen. Du kommer även att planera och boka intervjuer, delta i intervjuer samt hantera återkoppling. Därtill kommer du att hantera administrativa uppgifter kopplade till rekrytering och anställning, uppdatera och underhålla HR-system samt personaldokumentation. Dessutom kommer du att stödja vid introduktion av nya medarbetare. Arbetet kommer att vara förlagt i Göteborg.
Vem söker vi? Vi söker dig som är student inom personalvetenskap, HR eller liknande. Du bör ha ett stort intresse för rekrytering och HR-frågor, vara noggrann och strukturerad med ett öga för detaljer. Du har god kommunikativ förmåga, både skriftligt och muntligt. Dessutom är du självgående och tar gärna initiativ, men trivs också med att arbeta i team.
Om Boxflow
Boxflow grundades 2018 och har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp. Boxflow erbjuder tjänster inom Tredjepartslogistik, Consulting inom logistik samt uthyrning av personal inom logistik och industri. Boxflow har haft en stadig tillväxt sedan start och beräknas omsätta över 500 miljoner 2025 med fler än 1100 anställda. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boxflow Staffing Syd AB
(org.nr 559196-2211), https://www.boxflow.com/ Arbetsplats
Boxflow Kontakt
Julia Fransson julia@boxflow.com Jobbnummer
9455365