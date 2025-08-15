HR-strateg till Solna stad
2025-08-15
Nu söker vi en HR-kollega som tillsammans med oss kan fortsätta utveckla attraktiva och hållbara arbetsplatser som möter morgondagens förväntningar.
Vill du bidra till samhällsnyttan och bli del av vårt team där vi ser det som självklart att stötta varandra i ett nära kollegialt samarbete, då vill vi att du söker!
HR enheten består idag av två team; Ett team med HR-konsulter och HR-strateger och teamet Attrahera & Rekrytera/Digital HR som erbjuder ett internt professionellt rekryteringsstöd och systemstöd. Från och med september kommer även stadens lönefunktion att höra till HR-enheten, vilket vi ser ger ännu bättre möjligheter för en sammanhållen leverans inom HR- och löneområdet till stadens ca 2500 medarbetare och chefer.
På HR-enheten i Solna stad har vi stor samlad kompetens och erfarenhet. Vi ansvarar för ett professionellt och kvalificerat ledningsstöd inom HR-området till stadens förvaltningar. Enheten bidrar till att staden ska vara en viktig, meningsfull och attraktiv arbetsgivare med engagerade ledare och medarbetare som tillsammans skapar goda resultat - vi hoppas att du vill vara med.
Vårt erbjudande
- en bred och intressant HR-roll i en modern kommun i framkant
- proaktivt HR arbete i nära samklang med verksamheterna
- ett engagerat, utvecklingsinriktat team och kompetenta kollegor
- nära ledarskap och korta beslutsvägar
- möjlighet till stort utrymme att forma, påverka och driva strategiska HR frågor
Vad innebär arbetet?
Som HR-strateg hos oss i Solna stad ansvarar du för ett självständigt, professionellt och kvalificerat chefsstöd som spänner över hela HR området. Du är en viktig operativ och strategisk samarbetspartner för våra chefer där du förväntas bidra med din kompetens och erfarenhet, stöd och vägledning. I denna roll vill vi att du har arbetsmiljö som särskilt strategiskt område varför vi gärna ser att du har erfarenhet av att ha drivit och utvecklat arbetsmiljöprocesser inom en större organisation. Du kommer även vara medlem i Omvårdnadsförvaltningens ledningsgrupp och stödja chefer och ledningsgrupp i kompetensförsörjningsfrågor, avtals- och arbetsrättsfrågor, rehabilitering, omställning mm.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har
- relevant akademisk utbildning/högskoleutbildning
- flerårig erfarenhet av brett kvalificerat HR-arbete och chefsstöd i en större organisation
- erfarenhet som medlem i ledningsgrupp
- goda kunskaper och erfarenhet inom kompetensförsörjning, arbetsrätt och förhandling
- mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift
- god allmän IT-vana samt kunskap om och intresse för digitala verktyg och systemstöd.
Vi ser med fördel att du har tidigare erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation, att du har arbetat med omvårdnadsverksamheter och kollektivavtalet Allmänna bestämmelser. Det är meriterande om du har erfarenhet av att ha drivit och utvecklat arbetsmiljöprocesser inom en större organisation.
Du är en god kommunikatör med förmåga att skapa förtroendefulla relationer och samarbeta över organisatoriska gränser. Du har ett starkt engagemang för att driva processer och utveckling framåt, och du arbetar självständigt med fokus på att skapa nytta för verksamheten.
Du har ett konsultativt, lösningsorienterat och flexibelt förhållningssätt, samtidigt som du värdesätter struktur och tydlighet. Med din erfarenhet inom HR har du ett gott omdöme och inger förtroende genom din gedigna kunskap och erfarenhet. Du förstår verksamheternas förutsättningar, behärskar såväl det operativa som det strategiska HR arbetet och levererar med hög kvalitet och professionellt bemötande.
Mer information om ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, tillträde enligt överenskommelse.
Varmt välkommen med din ansökan senast den 31 augusti 2025. I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du ansöker kommer du istället att få svara på frågor relevanta för tjänsten. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör.
Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta tf. HR-chef Maria From, på 08-746 36 99 eller på maria.from@solna.se
.
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Solna stad har gjort medieval för samtliga rekryteringar.
I Solna arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla staden och välfärden med solnaborna i fokus. Detta gör oss till en spännande och utvecklande organisation att arbeta inom.
Stadsledningsförvaltningens uppgift är att biträda kommunstyrelsen med ledning och styrning av övergripande och strategiska frågor.
Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Kungliga nationalstadsparkens lugn och storstadens puls. Vår vision är att Solna ska vara en levande och trygg stad, som förenar hållbar utveckling med en god ekonomisk hushållning för att trygga framtidens välfärd. Här finns attraktiva bostäder, framgångsrika företag, utmärkta kommunikationer, förstklassig samhällsservice och ett rikt kultur- och idrottsutbud. Solna stad är nu inne i en spännande utvecklingsfas, befolkningen växer och många företag söker sig hit. Ersättning
Individuell lönesättning
