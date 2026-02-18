HR-specialist till Södra Älvsborgs sjukhus
Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) är vi 3700 medarbetare med 120 olika yrken som tillsammans bidrar till det varje dag. Vilken roll vill du spela?
Oavsett roll kan vi erbjuda dig ett meningsfullt, tryggt och utvecklande arbete där du finns till och gör skillnad för andra. Våra medarbetare säger ofta att SÄS är ett "lagom stort sjukhus" - det är så pass stort att man kan utvecklas och göra karriär och så pass litet att det finns en känsla av gemenskap över verksamhetsområdena. Hos oss finns en framåtanda och det pågår alltid spännande satsningar och forskning för att förbättra vården för våra patienter och möta framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård.
Publicering sdatum2026-02-18
För att arbeta än mer ändamålsenligt utifrån Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) helhetsperspektiv, pågår en organisatorisk förändring där HR-enheten från årsskiftet är organiserad i en samordnad stab tillsammans med övriga enheter inom SÄS staber.
Stabsområdets uppgift är att arbeta i strategiska och operativa perspektiv vad gäller ändamålsenlig administration, med hela SÄS som uppdragsgivare.
HR-enheten är en funktion som präglas av gott arbetsklimat med möjlighet till kompetensutveckling. Hos oss arbetar HR-chef, HR-partners, HR-strateger, HR-specialister och en HR-administratör. Vi verkar tillsammans som ett verksamhetsnära stöd utifrån behov och kompetens, där vi stödjer kärnverksamheten som består av nio verksamhetsområden. Vidare har vi ett flertal regionala uppdrag och arbetsgrupper som går i linje med Västra Götalandsregionens beslutade HR-processer. Vår HR-enhet behöver ständigt förändras och utvecklas tillsammans med verksamheten, därför behöver vi tänka utvecklingsorienterat på mål och resultat.
Om vår lediga tjänst
I linje med HR-enhetens organisatoriska förändring och förändrade uppdrag utökar vi nu vårt team i HR-direkt med ytterligare en HR-specialist. Som HR-specialist kommer du att stödja våra chefer och medarbetare genom information, coaching och rådgivning i HR-relaterade frågor via mejl och telefon. Detta inkluderar bland annat avtalstolkningar, rådgivning inom arbetsrätt och lönesättning. Du kommer även att hantera anställningsunderlag, bevaka varsel- och tillsvidareanställningar, samt samordna kompetenshöjande insatser inom området du verkar i.
Som en del i teamet ansvarar ni tillsammans för att representera SÄS i regionala grupper för utlandsrekrytering, delta i SÄS AT-rekryteringsprocess och samordna den årliga ferierekryteringen samt SÄS gratifikation. Vidare kommer du även med din kompetens löpande stödja HR-internt inom arbetsrättsliga frågor.Profil
Du har en universitets- eller högskoleutbildning med inriktning mot personal/arbetsliv/HR. Vi ser att du har grundläggande kunskaper inom arbetsrätt och har förmågan att tillämpa din arbetsrättsliga kunskap i en coachande roll. Det är meriterande om du har erfarenhet av de personaladministrativa systemen Heroma och Barium samt har erfarenhet av att ha arbetat med lön. Vidare ser vi gärna att du har arbetat i en offentlig organisation och har grundläggande kunskaper om allmänna bestämmelser (AB).
Som person är du professionell och har förmågan att strukturera ditt arbete på ett noggrant och effektivt sätt. Du är administrativt skicklig och behöver snabbt kunna ställa om i arbetet utifrån de uppdrag och frågor som inkommer samt prioritera bland dessa. Kommunikation är en naturlig del av dig och då rollen i stor utsträckning är av konsultativ och coachande karaktär, krävs det att du är serviceinriktad och inlyssnande. Vidare har du lätt för att samarbeta och har förmågan att skapa goda relationer. Är du dessutom en balanserad person som är trygg i dig själv och kan driva ditt eget arbete framåt, kommer du att trivas bra i denna roll.Övrig information
Vänligen bifoga utbildningsbevis med din ansökan.
Intervjuer planeras genomföras 17/3 och 19/3.
Varmt välkommen med din ansökan!
Så ansöker du
