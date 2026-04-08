HR-specialist till Södra Älvsborgs sjukhus
2026-04-08
Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) är vi 3700 medarbetare med 120 olika yrken som tillsammans bidrar till det varje dag. Hos oss finns både trygghet, karriärmöjligheter, framåtanda och en stark gemenskap. Publiceringsdatum2026-04-08Om företaget
För att arbeta än mer ändamålsenligt utifrån SÄS helhetsperspektiv, pågår en organisatorisk förändring där HR-enheten från årsskiftet kommer organiseras i en samordnad stab tillsammans med övriga enheter inom SÄS staber. Stabsområdets uppgift är att arbeta i strategiska och operativa perspektiv vad gäller ändamålsenlig administration, med hela SÄS som uppdragsgivare.
HR-enheten är en funktion som präglas av gott arbetsklimat med möjlighet till kompetensutveckling. Hos oss arbetar HR-chef, HR-partners, HR-strateger, HR-specialister och en HR-administratör. Vi arbetar tillsammans som ett verksamhetsnära stöd utifrån behov och kompetens, där vi stödjer kärnverksamheten som består av nio verksamhetsområden. Vidare har vi ett flertal regionala uppdrag och arbetsgrupper som går i linje med Västra Götalandsregionens beslutade HR-processer. Vår HR-enhet behöver ständigt förändras och utvecklas tillsammans med verksamheten, därför behöver vi tänka utvecklingsorienterat på mål och resultat.
Om vår lediga tjänst
Vi söker en driven och passionerad HR-specialist till vår HR-enhet då en kollega ska gå i pension.
I rollen som HR-stöd arbetar du verksamhetsnära och ger ett kvalificerat stöd till chefer i frågor som rör individärenden, rehabiliteringsprocesser, personalomställning samt genomförande av risk- och konsekvensanalyser.
Därutöver ansvarar du för samordning av SÄS allmänna introduktion samt SÄS chefsintroduktion och hanterar förekommande HR-administrativa arbetsuppgifter.
Du bidrar även med HR-stöd i olika rekryteringsprocesser, såsom chefsrekrytering, AT-rekrytering, sommarrekrytering samt PILA och ferierekrytering. Rekryteringsarbetet sker i nära samarbete med vårt rekryteringsteam.
Vi erbjuder dig:
Att bli en del av en HR-enhet med bred kompetens och ett engagerat och stöttande team
En stimulerande arbetsmiljö med möjlighet till personlig och professionell utveckling
Ett bredare kontaktnät inom både SÄS & Västra GötalandsregionenProfil
Vi söker dig som har utbildning med inriktning mot personal/arbetsliv/HR från högskola eller universitet och som har erfarenhet av operativt verksamhetsnära HR-arbete. Du har grundläggande kunskaper i arbetsrätt och mycket goda kunskaper att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att samordna uppdrag.
Som person har du förmågan att planera och strukturera ditt arbete på ett effektivt vis. Du behöver vara flexibel och snabbt kunna ställa om i arbetet utifrån de uppdrag och frågor som inkommer samt prioritera bland dessa. Du kommer utföra arbetet både självständigt och i team. Rollen är av konsultativ och coachande karaktär vilket kräver att du är inlyssnande och serviceinriktad. Är du trygg i dig själv, kan driva ditt eget arbete framåt och vill arbeta brett inom HR kommer du trivas bra i denna roll. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Intervjuer planeras att hållas 4/5 & 5/5.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken www.vgregion,se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om Lön, ersättning och förmåner - det här får du som medarbetare i VGR.Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Brämultsvägen 53 (visa karta
)
501 82 BORÅS Arbetsplats
Borås Kontakt
Juanita Samuelsson, Vision 033-6162032
9843323