HR-specialist / HR-konsult
Experis AB / Personaltjänstemannajobb / Värnamo Visa alla personaltjänstemannajobb i Värnamo
2026-07-06
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, Hylte
, Gnosjö
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eller i hela Sverige
Vill du bidra med kvalificerat HR-stöd i en verksamhet där du får arbeta brett med rekrytering, arbetsrätt, kompetensförsörjning och strategiska HR-frågor? Nu söker vi en erfaren HR-specialist för ett konsultuppdrag med start i augusti.
Om uppdraget
I rollen kommer du att samordna och utveckla arbetet inom administration och HR. Du ger kvalificerat stöd genom hela rekryteringsprocessen, från kravprofil och annonsering till urval, intervjuer och avslut. Du arbetar även med:
Framtagning och analys av lönespann för olika yrkesgrupper
Stöd i komplexa frågor kopplade till lönesättning
Arbetsrättsliga frågor, inklusive övertalighet och omställning
Tolkning och tillämpning av kollektivavtal
Strategisk kompetensförsörjning
Framtagning, analys och presentation av HR-statistik
Processer kring anställning och avslut av anställningar
Kvalificerat HR-stöd till chefer och verksamhetPubliceringsdatum2026-07-06Utbildningsbakgrund
Akademisk utbildning inom HR/personalvetenskap eller annan utbildning som bedöms som likvärdig.Erfarenheter
Erfarenhet av brett HR-arbete.
Erfarenhet av att självständigt driva och stödja hela rekryteringsprocesser.
Erfarenhet av lönesättning och framtagning av lönespann.
Erfarenhet av att hantera arbetsrättsliga frågor, inklusive övertalighet och omställning.
Kunskap
God kunskap inom arbetsrätt och kollektivavtal.
Kunskap om kompetensförsörjning och strategiskt HR-arbete.
Förmåga att ta fram, analysera och presentera HR-statistik.
God förståelse för processer kring anställning och avslut av anställningar.Dina personliga egenskaper
Förmåga att ge kvalificerat stöd till chefer i komplexa HR-frågor.
Strukturerad och analytisk.
God kommunikativ förmåga i tal och skrift.
Förmåga att arbeta självständigt och samordna flera processer parallellt.
Meriterande
Erfarenhet från offentlig sektor.
Erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation.
Erfarenhet från barn- och utbildningsverksamhet.
Omfattning
Start: augusti 2026
Uppdragets längd: till december 2026
Omfattning: 30 timmar per vecka
Uppdraget utförs på plats hos kund.
Plats: Värnamo Så ansöker du
Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Jenny Öster jenny.oster@manpower.se
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Södergatan 24 (visa karta
)
331 52 VÄRNAMO Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Contact
Jenny Öster jenny.oster@manpower.se Jobbnummer
9994271