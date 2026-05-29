HR-specialist arbetsrätt
HR-specialist arbetsrätt
2026-05-29
Är du en engagerad och lösningsorienterad HR-person med omfattande erfarenhet inom arbetsrätt? Motiveras du av att ta dig an komplexa utmaningar och vill göra verklig skillnad för våra ledare? Tveka inte att läsa vidare och skicka in din ansökan redan idag!
Din roll
Som HR-specialist inom arbetsrätt axlar du ett helhetsansvar för bolagets fackliga förhandlingar och agerar strategiskt och operativt stöd i komplexa ärenden. Genom ett nära och affärsmässigt samarbete med organisationens ledare säkrar du att processerna drivs framåt och agerar som en proaktiv partner i alla delar av verksamheten - från huvudkontor ut till den dagliga driften.
I rollen ingår att:
Utbilda, coacha och rusta våra ledare inom arbetsrätt för att ge dem trygghet och rätt verktyg i sitt ledarskap.
Initiera, driva och delta i nationella utvecklingsprojekt som bidrar till att lyfta HR-arbetets kvalitet och effektivitet.
Säkerställa efterlevnad inom HR-compliance genom strategiska riskbedömningar, tydlig kommunikation och löpande uppföljning.
Upprätthålla täta kontakter och löpande avstämningar med våra internationella avdelningar i Tyskland.
Arbeta verksamhetsnära och proaktivt stötta våra regioner, butiker och centrallager genom regelbundna besök på plats.
Du ingår i ett engagerat team inom arbetsrätt, arbetsmiljö och HR-compliance och du rapporterar till head of employment law & HR compliance.Publiceringsdatum2026-05-29Profil
För att lyckas i rollen som HR-specialist inom arbetsrätt är du en förtroendeingivande relationsbyggare med hög ambitionsnivå och stark affärsförståelse. Du har en naturlig problemlösningsförmåga, trivs med många kontaktytor och har förmågan att förklara komplexa frågor på ett pedagogiskt och verksamhetsnära sätt.
Vi söker dig som har:
Akademisk examen inom HR, juridik eller motsvarande, kombinerat med flerårig arbetslivserfarenhet av kvalificerat HR-arbete.
Spetskompetens inom arbetsrätt, vilket gör dig trygg i såväl den teoretiska som praktiska tillämpningen av kollektivavtal samt i att leda fackliga förhandlingar.
Erfarenhet av att agera strategisk rådgivare och stöd gentemot chefer och ledare på olika nivåer i organisationen.
Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift. .
Vi ser det som ett plus om du dessutom har:
Erfarenhet inom detaljhandeln och praktisk förståelse för detaljhandelsavtalen.
Kunskaper i tyska
B-körkort, då rollen innebär resor och besök ute i våra olika regioner, butiker och centrallager.
Vi erbjuder
För oss är det viktigt att våra medarbetare trivs - på alla sätt. Vi erbjuder därför ett arbete i en miljö som karaktäriseras av våra värdeord: prestation, respekt, tillit, jordnära attityd och gemenskap. Eftersom vi växer, kan du växa. Snabbt. Inom din roll, eller mot en annan. På samma plats, eller någon annanstans. Inom butik, lager, kontor. Lokalt, nationellt eller globalt. Vi stöttar dig på din resa mot mer ansvar och nya utmaningar.
Du blir del av ett stort team där alla kavlar upp ärmarna och hjälps åt. Ibland hittar du oss på vårt toppmoderna huvudkontor, där vi har tillgång till gym och härligt rabatterade priser i restaurangen. Men givetvis är vi också en flexibel arbetsplats med möjlighet till hybridarbete. Du får allt från friskvårdsbidrag, föräldrapenningtillägg och medarbetarrabatt i våra butiker till kostnadsfri rådgivning av psykolog, jurist och ekonom samt mängder av erbjudanden via vår förmånsportal. Självklart omfattas du också av kollektivavtal och tjänstepension. Vi möjliggör en rättvis lönesättning inom företaget genom ett icke-diskriminerande lönesystem. Vid fackliga frågor kontakta Unionens lokala fackklubb via e-postadressen unionenklubb_hk@lidl.se
Vill du vara med på vår resa?
Om ditt svar är ja, då söker du jobbet såhär:
Gå in via länken "sök nu"
Fyll i formuläret
Bifoga CV
Vår rekryteringsprocess består av urvalstester, telefonintervju, personlig intervju och referenstagning. Hör av dig till oss om du har ett särskilt behov av anpassning när det kommer till urvalstesterna.
Denna rekrytering sker med löpande urval, varför vi gärna ser att du skickar din ansökan snarast, dock senast den 16 juni 2026.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning och med start så snart som möjligt.
Har du frågor om tjänsten eller ansökningsprocessen, vänligen kontakta rekryteringsteamet på mail: jobbhk@lidl.se
Vi ser fram emot din ansökan!
Om oss på Lidl
Vi är ett svenskt bolag i en stor, internationell familj. Vi är fler än 5 000 medarbetare över hela landet, ändå försvinner du aldrig i mängden. Istället är du med och gör vår fantastiska resa möjlig. Övertygade om att god och hållbar mat, av hög kvalitet, inte ska behöva kosta skjortan, utmanar vi den svenska livsmedelsbranschen. Och vi gör det framgångsrikt, vi växer mer än dubbelt så snabbt som resten av branschen. Ta chansen att arbeta för en arbetsgivare som är certifierad som Top Employer och dessutom utsedd till Karriärföretag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16
