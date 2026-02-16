HR-specialist
Borås kommun / Administratörsjobb / Borås Visa alla administratörsjobb i Borås
2026-02-16
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borås kommun i Borås
Är du en trygg HR-specialist som brinner för att stötta chefer i förändring och utveckling?
Vi söker nu en HR-specialist med kompetens inom förändringsledning och chefstöd som vill bidra till att utveckla både ledarskap och organisation.
Miljöförvaltningen arbetar för att förbättra boråsarnas livsmiljö och hälsa i linje med stadens miljömål och visionen om framtidens Borås om en långsiktigt hållbar utveckling. Miljöförvaltningen har cirka 70 medarbetare och är indelad i sju avdelningar: Tillstånd och juridik, livsmedelskontroll, två avdelningar för Miljötillsyn, Miljö- och naturvård, Konsument Borås samt den Administrativa avdelningen. Som HR-specialist är du organiserad direkt under förvaltningschef och ingår i förvaltningens ledningsgrupp.
HR-specialistPubliceringsdatum2026-02-16Dina arbetsuppgifter
Som HR-specialist på Miljöförvaltningen har du en central roll inom vår organisation. I din roll har du det övergripande ansvaret att utveckla, implementera och kvalitetssäkra förvaltningens alla HR-processer. Du är en central del i strategiska och operativa frågor inom hela HR-området till förvaltningens chefer. Det innebär ett varierande arbetsinnehåll med fokus på arbetsmiljöfrågor, lönebildning, kompetensförsörjning, organisationsutveckling samt arbetsrättsliga ärenden.
Grunden för HR-arbetet på Miljöförvaltningen är att skapa goda förutsättningar för organisationens chefer att leda och utveckla sina verksamheter för på så vis skapa värde dem vi är till för. Som HR-specialist är du en strategisk partner åt förvaltningsledningen och medlem i förvaltningens ledningsgrupp. Du ingår i kommungemensamma HR-nätverk.
Övrig information
Fackliga företrädare nås via Borås Stads växel, tfn 033-35 70 00.
I Borås Stad arbetar vi aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och vi erbjuder olika former av friskvård samt tillämpar rökfri arbetstid. Hos oss får du ett förmånligt flextidsavtal, samt möjlighet till distansarbete. Utöver det får du ett friskvårdsbidrag på 2000 kr per år samt möjlighet till extra semesterdagar genom semesterväxling om verksamheten tillåter det.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en kandidatexamen med inriktning mot HR. Du har sedan tidigare flerårig erfarenhet av såväl operativt som strategiskt HR-arbete, gärna inom kommunal sektor.
Som person har du lätt för att se saker ur ett helhetsperspektiv. Genom ditt professionella förhållningssätt och bemötande, din lyhördhet för organisationens behov och goda kompetens inom HR-området skapar du förtroendefulla relationer och har ett gott samarbete med både förvaltningens chefer och fackliga parter. Du tar ansvar för och självständigt driva, utveckla, planera och prioritera ditt arbete.
Har du kunskaper om och erfarenhet av att leda grupper och processer i förändringsarbete så ser vi det som en merit. Du behärska svenska väl i både tal och skrift. Du är en van IT-användare och har grundläggande kunskaper inom Officepaketet.Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan. Ersättning
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "18:2026:001". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås kommun
(org.nr 212000-1561) Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rekryterande chef
Anna Säfsten 033-353003 Jobbnummer
9746114