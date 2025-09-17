HR-specialist
Västerviks kommun / Administratörsjobb / Västervik Visa alla administratörsjobb i Västervik
2025-09-17
, Vimmerby
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Hultsfred
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västerviks kommun i Västervik
HR- och kommunikation, Ledningskontoret
Nu söker vi en engagerad och driven HR-specialist som vill bidra till utvecklingen av Västerviks kommun som en attraktiv arbetsgivare. Hos oss på enheten för HR- och kommunikation, en del av Ledningskontoret, blir du en del av ett härligt och dedikerat team som arbetar för visionen "Livskvalitet varje dag" tillsammans med våra 3 200 medarbetare.
Vi står inför en spännande utvecklingsresa där vi fokuserar på att utveckla och förnya våra kommungemensamma HR-processer. Här får du chansen att bidra med din kompetens i ett varierat och strategiskt arbete som gör verklig skillnad - både för organisationen och för alla medarbetare i den.Publiceringsdatum2025-09-17Arbetsuppgifter
I rollen som HR-specialist arbetar du tillsammans med dina kollegor samtidigt som du har ett särskilt ansvar för en förvaltning.
Tillsammans med ledningen inom förvaltning arbetar du i en konsultativ roll och som HR-stöd med att identifiera behov, planera och genomföra insatser inom personalområdet. Du är ett viktigt bollplank till våra chefer.
Arbetet är mycket varierande och består bland annat av chefsstöd, arbetsmiljöfrågor, lönerevisionsarbete, förändringsarbete, kompetensförsörjning, arbetsrätt och samverkan med fackliga organisationer. Du kommer tillsammans med övriga kollegor arbeta för att utveckla det koncernövergripande HR-stödet, som exempelvis handlar om strategi, rutiner, processer, utbildningar. Du kommer även att jobba med vår supportlinje, HR-direkt, som vi i HR-enheten bemannar tillsammans.
Du är en viktig kugge för att vi tillsammans ska verka för en enhetlig arbetsgivarepolitik.
Din kompetens
• Du har högskole- alternativt akademisk utbildning inom HR eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt.
• För den här tjänsten så behöver du B-körkort.
• Det är meriterande om du har tidigare arbetslivserfarenhet av liknande roll och arbetat brett med HR-arbete. Det är också meriterande om du har drivit och genomfört operativa processer eller projekt inom HR.
I den här rollen kommer du att arbeta i en dynamisk arbetsmiljö där du behöver vara tydlig, driven och effektiv. Du vågar utmana och kan samtidigt balansera detta med ett serviceinriktat förhållningssätt och prestigelöshet. För tjänsten är det viktigt att man är lyhörd, har god kommunikativ förmåga med en naturlig fallenhet för att bygga och upprätthålla goda relationer. Generellt behövs det att du är trygg i dig själv och i din profession.
Du är skicklig på att utveckla, planera och prioritera ditt arbete på ett strukturerat sätt för att kunna hantera komplexa sammanhang och arbeta lösningsorienterat. Precis som vi andra på enheten är du en naturlig och viktig lagspelare.
Då tjänsten kräver att du kan producera skriftligt material med hög kvalitet eller hålla föredrag inför grupper så behöver du ha goda kunskaper i det svenska språket, både muntligt och skriftligt. Du är bekväm med att arbeta digitalt, gillar att arbeta inom olika system och är nyfiken på ny teknik.
Vi lägger stor vikt på dina personliga egenskaper.Övrig information
Behöver du hjälp att hitta bostad försöker vi hjälpa dig med det. Inflyttarservice i Västerviks kommun hjälper till med tips, information och kontakter för arbete, bostad, skolor med mera. Inflyttarservice anordnar också återkommande träffar för nyinflyttade för att ge möjlighet att lära känna nya människor och en snabbare väg in i livet i Västervik.
Vill du veta mer om Västervik? Besök den här länken! https://www.vastervik.com/flytta-till-vastervik/hittahem/
Läs också mer om vad Västerviks kommun kan erbjuda dig som anställd hos oss: www.vastervik.se/jobba-hos-oss
(http://www.vastervik.se/jobba-hos-oss)
Välkommen med din ansökan redan idag!
Information
Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KSF 47-25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerviks kommun
(org.nr 212000-0779) Kontakt
Jeanette Isehag, Förhandlingschef jeanette.isehag@vastervik.se 010-355 40 40 Jobbnummer
9514085