Karlstads Energi
Nu söker vi nästa stjärna för att vara med på resan mot ett mer hållbart Värmland. Är det du? Hos oss på Karlstads Energi får du möjligheten att vara med och utveckla framtiden. Vi söker dig som vill vara i en spännande och expansiv bransch. Bolaget ägs av Karlstads kommun och är bland annat verksamma inom elhandel, elnät, stadsnät, fjärrvärme och återvinning. Med alla våra 270 engagerade medarbetare är vi Karlstads största kommunala bolag. Några av dina kollegor arbetar bland annat som el- och fibermontörer, ingenjörer, tekniker inom drift-och underhåll, säljare och projektledare.
Att vara en del av vårt bolag innebär att du får arbeta med hållbarhet på riktigt. Vi sätter stort värde på våra medarbetares kompetens och strävar efter att skapa en engagerande arbetsmiljö som uppmuntrar till nyfikenhet. Vi ser fram emot att välkomna dig ombord på vår spännande resa!Publiceringsdatum2025-09-15Beskrivning
Vi söker en vikarierande HR-specialist med ett skarpt öga för struktur och service! Som en del av vårt HR-team blir du en viktig resurs i att skapa effektiva processer och en användarvänlig medarbetarupplevelse.
Hos oss på Karlstads Energi genomsyras arbetet av ansvar, mod och omtanke - värden som vi vill att du också delar och för vidare i ditt dagliga arbete. Det innebär att du tar ansvar för att skapa ordning och kvalitet i våra HR-processer, att du vågar testa nya vägar när vi utvecklar våra digitala system, och att du möter både kollegor och externa kontakter med omtanke och engagemang.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas tillsammans med kunniga kollegor och samtidigt bidra till att skapa värde för hela organisationen. Dina arbetsuppgifter
I rollen som HR-specialist arbetar du nära både team och verksamhet. Du är med och förenklar vardagen genom smart administration och effektivt systemstöd. Med din nyfikenhet och driv utvecklar du våra digitala HR-system och bidrar till att skapa en medarbetarresa som är smidig, engagerande och tillgänglig för alla.
Genom att regelbundet arbeta med statistik och månatliga KPI-mål bidrar du till insiktsdriven beslutsfattning. Du håller underlag uppdaterade för att effektivt stödja internt, samtidigt som du säkerställer att övriga HR-specialister har rätt underlag för sina uppföljningar.
I din roll kommer du ansvara för att samordna praktik och arbetsträning. Genom det arbetet möjliggör du värdefulla kompetensmöjligheter och stärker Karlstads Energis strategiska kompetensförsörjning. Du kommer också att ansvara för kompetenskartläggning av vår personal där dokumentering och uppföljning är en naturlig del.
Du kommer att vara delaktig i våra rekryteringsprocesser och supportera chefer med det administrativa exempelvis genom att schemalägga digitala intervjuer och se till att tekniken fungerar smidigt.
Hos oss blir du en del av ett team med två andra erfarna HR-specialister. Tillsammans stöttar ni chefer och medarbetare i hela organisationen. Rollen innebär ett nära samarbete där ni delar kunskap, tar vara på varandras styrkor och hjälps åt för att hitta lösningar på de frågor som uppstår i vardagen. Kvalifikationer
Vi söker dig som gärna har några års erfarenhet av HR-yrket och vana vid HR-administration och systemarbete. Du känner dig trygg i att ta ansvar och arbetar strukturerat och noggrant. Att behärska digitala plattformar och att snabbt sätta dig in i nya system är självklart för dig - och helst har du redan vana vid LMS- eller HR-system som Heroma.
Det är viktigt att du har ett strukturerat förhållningssätt, att du värdesätter service och att du kommunicerar väl både i tal och skrift. Du arbetar gärna både självständigt och som en lagspelare i team och har förmåga att hantera flera parallella processer med engagemang och flexibilitet. Självklart har du en kandidatexamen från personal- och arbetsliv eller motsvarande utbildning.
Hos oss är våra värderingar - ansvar, mod och omtanke - en naturlig del av vardagen. De vägleder oss i våra beslut och vårt bemötande, alltid med kunden i fokus. Tillsammans skapar vi en kultur där vi stöttar varandra, vågar tänka nytt och strävar efter att hela tiden bli lite bättre.
Vid nyanställning genomförs obligatoriskt alkohol- och drogtest, och giltig legitimation behöver uppvisas vid intervjun.
Anställningen är ett vikariat på 12 månader.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering.
