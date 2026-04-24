HR-samordnare inriktning lön och anställning
2026-04-24
Vill du bidra till tydliga, effektiva och användarvänliga HR-processer inom lön och anställning i Lunds kommun? Nu söker vi en HR-samordnare med inriktning mot lön och anställning - en nyckelroll för dig som vill kombinera processutveckling, digitalisering och samverkan i en komplex och samhällsviktig organisation.
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Som HR-samordnare med inriktning mot lön och anställning har du ett övergripande ansvar för att samordna, utveckla och kvalitetssäkra processer som rör anställning, lön och relaterade HR-system. Rollen är ny och innebär ett tydligt fokus på långsiktig utveckling, struktur och användarnytta.
Du fungerar som ett stöd till verksamheten och arbetar nära både HR-kollegor, lönechef och löneservice. Uppdraget präglas av ett helhetsperspektiv där du bidrar till att förenkla och skapa enhetliga arbetssätt för chefer och medarbetare i hela organisationen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att:
samordna och utveckla kommunövergripande processer inom anställning och lön, med fokus på kvalitet, effektivitet och efterlevnad
bidra till tydligare rutiner, roller och ansvar inom området
driva förbättringsarbete kopplat till löneadministrativa processer och angränsande HR-processer
arbeta med digitalisering och tjänsteutveckling inom löne- och HR-området, alltid ur ett användarperspektiv
delta i HR-objektet som verksamhetsspecialist i nära samarbete med produktägare och systemförvaltning
identifiera, föreslå och bevaka behov av förändringar i systemstöd och processer samt säkerställa god kommunikation kring uppdateringar
samverka brett inom HR, samt med IT, ekonomi/redovisning och andra relevanta funktioner, liksom med externa parter.
Vi söker dig
Vi söker dig som har en bred och gedigen förståelse för processer, rutiner och arbetssätt som rör anställning, löneberäkning, HR-system samt kollektivavtal och arbetsrättslig lagstiftning. Du har ett intresse för utveckling och förbättring, och trivs i en roll där du får kombinera operativt arbete med ett mer taktiskt och strategiskt perspektiv.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
har utbildning inom HR eller annan utbildning/erfarenhet som vi bedömer som likvärdig
har flerårig erfarenhet av arbete inom lön, anställning och närliggande HR-processer
har erfarenhet av att arbeta med processutveckling, gärna i projekt- eller förändringsarbete
har god förståelse för digitala och tekniska lösningar och hur dessa kan användas för att förenkla och förbättra arbetssätt
har förmåga att se samband och helheter samt kan agera både operativt och taktiskt
är samarbetsinriktad, pedagogisk och van att arbeta i gränsytan mellan olika funktioner.
Erfarenhet av arbete i offentlig sektor och ledarskap, exempelvis att leda projekt och förändringsarbeten, är meriterande.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du en utvecklande och samhällsviktig roll i en stor och komplex organisation. Du arbetar kommunövergripande och får nära samarbete med kollegor inom HR, löneservice och andra stödfunktioner, vilket ger dig god insyn i hela Lunds kommuns verksamhet.
Lunds kommun är en växande och attraktiv arbetsgivare med en bredd av verksamheter och goda möjligheter till kompetensutveckling. Vi arbetar utifrån en tillitsbaserad styrmodell som ger dig förtroende att använda din kompetens fullt ut. Här erbjuds tydliga uppdrag och mål i kombination med professionellt handlingsutrymme, dialog och lärande.
Vi tillämpar en flexibel arbetsmodell med möjlighet till både kontorsarbete och distansarbete, i moderna lokaler vid Lunds centralstation. Som medarbetare erbjuds du flera förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Du får även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.
Om rekryteringen
I denna rekrytering har vi valt att ersätta det personliga brevet med urvalsfrågor kopplade till tjänsten. Dina svar är därför en viktig del av urvalsprocessen.
Intervjuer kommer att genomföras digitalt via Teams samt på plats i Lund för de kandidater som går vidare i processen. Vi kommer att hålla digitala intervjuer via Teams torsdag 21 maj och onsdag 27 maj. Slutintervjuer kommer att hållas på plats den 2 juni samt 8 juni för de kandidater som kvalificerar sig dit. Vi ber dig därför planera din tillgänglighet.
Om arbetsplatsen
Du tillhör HR - Utveckling och strategiskt stöd på kommunkontoret, en kommunövergripande strategisk enhet med cirka 20 medarbetare med specialistkompetens inom bland annat arbetsrätt, arbetsmiljö, kompetensförsörjning, kompetensutveckling och uppföljning. Rollen har ett nära samarbete med löneservice som är en del av kommunens stöd- och servicecenter.
På kommunkontoret arbetar cirka 400 medarbetare inom strategiska funktioner. Tillsammans säkerställer vi att kommunen är en effektiv och modern organisation. Just nu befinner vi oss på en spännande utvecklingsresa med målet att fungera som en motor i utvecklingen av hela organisationen. Där vi tar ansvar för helheten, och sätter medborgarnas bästa i fokus.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds kommun
222 37 LUND Arbetsplats
Kommunkontoret Jobbnummer
9873091