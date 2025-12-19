HR-Partner till Solör Bioenergi AB
Administratörsjobb / Falköping
2025-12-19
eller i hela Sverige
Inledning
Vi söker en trygg och engagerad HR-partner som vill arbeta verksamhetsnära och bidra till utveckling av människor, ledarskap och organisation på Solör Bioenergi.
Hos oss är HR en naturlig del av vardagen och ett viktigt stöd för chefer och medarbetare runt om i verksamheten.
Solör Bioenergi verkar inom förnybar energi där skogen är vår viktigaste resurs. Varje dag bidrar vi till att skapa trygg värme, el och hållbara lösningar för samhällen runt om i Sverige. Människorna är en central del av vår verksamhet och vårt fortsatta arbete.
Vi befinner oss i en utvecklingsfas där struktur, arbetssätt och kultur fortsätter att ta form. Nu söker vi dig som vill vara med och stärka HR-arbetet och bidra till en stabil, hållbar och välfungerande organisation.
Om rollen
Som HR-partner är du ett viktigt stöd till våra chefer i både operativa och mer långsiktiga HR-frågor. Du arbetar verksamhetsnära och brett med frågor som rör arbetsrätt, arbetsmiljö, rehabilitering, rekrytering, kompetensutveckling och förändringsarbete. I rollen fungerar du som rådgivare och bollplank, samtidigt som du tar ett självständigt ansvar för att driva och utveckla HR-arbetet inom ditt ansvarsområde.
Du bidrar till att utveckla och förbättra HR-processer och arbetssätt och stöttar chefer i deras vardag genom att skapa struktur, tydlighet och kvalitet i HR-arbetet. Rollen innebär många kontaktytor, både internt och externt, och ett nära samarbete med kollegor inom HR. Samtidigt arbetar du självständigt och med stort eget ansvar i dialog med verksamheten.
Vem är du?
Du är en trygg, prestigelös och engagerad HR-person som trivs i en verksamhetsnära roll med stort eget ansvar. Du har ett professionellt förhållningssätt, god personlig mognad och ett gott omdöme, och är van vid att arbeta nära chefer i både vardagliga och mer komplexa HR-frågor.
Du har förmåga att balansera strategiskt viktiga HR-frågor med operativa ärenden i vardagen. Du är kommunikativ, lyhörd och har lätt för att bygga förtroendefulla relationer. Du arbetar självständigt, strukturerat och tar ansvar för att driva frågor i mål, samtidigt som du värdesätter samarbete och kunskapsutbyte - både inom HR och tillsammans med chefer och kollegor i verksamheten.
Vi söker dig som har:
• Relevant utbildning inom HR eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• Minst 3 års erfarenhet av kvalificerat HR-arbete
• Erfarenhet av verksamhetsnära HR-arbete och självständigt chefsstöd
• Erfarenhet av att arbeta med arbetsmiljöfrågor som en naturlig del av HR-rollen
• God och tillämpad kunskap inom svensk arbetsrätt
• Erfarenhet av att använda digitala verktyg och AI-baserade stöd inom HR-arbetet, exempelvis för analys, beslutsstöd, strukturering av HR-processer eller effektivisering av det dagliga arbetet
• Förmåga att hantera många kontaktytor, både interna och externa
• Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• B-körkort
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från energibranschen.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vad erbjuder Solör Bioenergi?
Hos Solör Bioenergi är HR en naturlig del av verksamheten och ett nära stöd till chefer och medarbetare. Du får arbeta i en organisation med stort engagemang för hållbarhet, ansvar och långsiktighet, där det finns goda möjligheter att påverka och bidra till utveckling.
Vi är en decentraliserad verksamhet med närhet till både beslut och vardag, vilket ger en varierad roll med många kontaktytor. Du blir en del av ett engagerat HR-team där samarbete, erfarenhetsutbyte och stöd är en självklar del av arbetet, samtidigt som du har utrymme att arbeta självständigt inom ditt ansvarsområde.
Tjänsten är förlagd till dagtid med fasta arbetstider och erbjuder möjlighet till distansarbete utifrån verksamhetens behov och rollens förutsättningar.Publiceringsdatum2025-12-19Övrig information
Omfattning: Heltid, vikariat
Arbetstid: Måndag-fredag kl. 08.00-17.00
Placering: Falköping, med möjlighet till distansarbete
Tillträde: Enligt överenskommelse
Urval sker löpande Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_51807_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), http://www.framtiden.com Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
William Henriksson william.henriksson@framtiden.com Jobbnummer
9658155